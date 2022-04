Tra le uscite manga GOEN del 29 Aprile 2022, come annunciato sul sito di RW Edizioni, troviamo il secondo volume di GX Collection – 0 Man e gli esordi di Gift ±, Lunatic Circus e Come sopravvivere nell’era Sengoku.

Ecco di seguito le uscite manga GOEN del 29 Aprile 2022, mentre qui potete leggere le novità annunciate per Maggio 2022 e gli annunci fatti al Napoli Comicon.

Le uscite manga GOEN del 29 Aprile 2022

GX COLLECTION – 0 MAN 2

Immaginate una specie intelligente, parallela a quella umana, che si è evoluta dagli scoiattoli anziché dalle scimmie. Una specie di esseri super-intelligenti, che aspettano nell’ombra e tramano per prendere il controllo dalle “scimmie evolute, esseri inferiori dediti alla guerra e alla violenza.

Ma due eventi cambieranno tutto: prima la decisione di uno degli “0 Men” di iniziare una massiccia invasione contro gli umani, e, a opporsi a questa follia, il coraggio del giovane Ricky, uno “o Man” che è stato cresciuto come un umano.

Una nuova, straordinaria avventura del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione “GX”, integrale di grandissimo pregio.

15×21, B+sc, 404 pp

€ 12,50

VELVET COLLECTION 49 – KARNEVAL 26

Durante la battaglia con Munavia, uno dei Neuvera, Yogi riesce a distruggere la fonte di potere di Fireless. Ma nello scontro, anche lui subisce un colpo fatale…

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

€ 7,50

HOSHI COLLECTION 37 – IL SENTIERO DEI FIORI 16

“Ora ti mostrerò come sono stato cresciuto da mio padre!” Kyonosuke è pronto a esibirsi nel “Renjishi”, nel ruolo che avrebbe dovuto interpretare suo padre Sezaemon.

Ma Ayame continua a non dirgli la verità, nonostante il ragazzo si impegni al massimo e si alleni ogni giorno. Una gentilezza per non ferire il suo cuore, ma arriva il giorno fatidico in cui le condizioni di Sezaoemon non possono più essere tenute nascoste…

Ma Kyonosuke riuscirà lo stesso a salire sul palco? Questo è il pinnacolo degli shojo manga moderni nell’ultimo, meraviglioso volume!

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,95

HANAMI COLLECTION 47 – E SE FOSSE AMORE? 10

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.

Di fronte all’incredibile confessione di Shino, persino Ichigo rimane senza parole. Come puoi chiamare questa strana emozione?

E se fosse amore?

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Sentimentale

€ 5,95

LADY COLLECTION 59 – CALLED GAME 4

Non farti attrarre dal re, ora è il momento di combattere! All’inseguimento della scomparsa Camilla, Aruna e i suoi compagni raggiungono una città dove sperano di trovare qualche traccia. Qui, però, una sinistra figura attende nell’ombra. Nel frattempo, più passano del tempo insieme, più si rafforza il sentimento di Aruna nei confronti di Arthur…

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,50

VAMPIRE COLLECTION 13 – VAMPIRE PRINCESS MIYU 3

Una famosa famiglia di sacerdoti, gli Shigure. La storia ha inizio quando la giovane Hana incontra l’affascinante principessa dei vampiri, Miyu, destinata ad un eterno vagare. Il triste passato di Miyu e del suo servitore Lava inizia lentamente a emergere dalle nebbie del tempo…

12×17, B+sc, 210 pp, b/n

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

€ 5,95

YOKAY COLLECTION 42 – KARAKURI CIRCUS 42

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.

Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Action/Fantasy

€ 5,95

HANAMI COLLECTION 58 – MOMOGUMI PLUS SENKI 16

Il segreto della Scuola Aitan viene finalmente svelato, così come l’identità dell’ultimo demone!

Yuki e i suoi amici riescono a ottenere questa preziosa informazione, solo per scoprire che il demone è al di là delle loro possibilità.

Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.

Da non perdere.

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Action/Fantasy

€ 6,50

NYU SUPPLEMENT 44 – UQ HOLDER! 26

IL DUELLO FATALE! Per abbattere il vero nemico della UQ Holder, Tota e i suoi amici fanno rotta verso Ama no Mihashira. Di fronte all’incredibile forza del loro avversario, Fate Averruncus, gli Holder stanno quasi per cedere, quando l’improvviso aiuto di Kiri capovolge la situazione. Finalmente Fate ed Evangeline possono dare il via allo scontro finale.

Shonen/Action/Fantasy

11×17, B+sc, 192 pp

€ 6,50

MEGA COLLECTION 35 – LUNATIC CIRCUS 1

Il Lunatico Circus è il circo più famoso e apprezzato del Giappone post-bellico, che è in piena crescita economica. La star, il nome sul cartellone più famoso del Lunatic Circus è Ryunosuke.

A lui, e ai suoi amici, che rappresentano l’elite del circo, viene riservato il soprannome di “I ragazzi volanti”.

Inizia la nuova, sconvolgente serie del maestro Usamaru Furuya!

Shonen/Young-Adult/Drammatico

12,2×17,8, B+sc, 180 pp, b/n

€ 6,95

BL COLLECTION 24 – JUNJO ROMANTICA 7

Miyagi viene finalmente a patti con la sua ossessione confessando il suo amore per Shinobu di fronte alla sua tomba.

Quando arriva il momento di decidere a quale università iscriversi, i suoi sentimenti sembrano indugiare troppo, perfino per Miyagi.

Alla fine, la decisione presa cambierà la sua vita… Amore, passione e tenerezza in uno dei capisaldi del genere yaoi, che ha fatto battere il cuore di milioni di lettrici in tutto il mondo…

Yaoi/Adult/Commedia

12,2×17,8, B+sc, 194 pp, b/n e col.

€ 5,95

NYU COLLECTION 60 – LOCKDOWN X SCHOOL 8

Quinto giorno dall’inizio dell’assedio.

Per espiare il fallimento della rivolta, Kuon Kanzaki decide di sacrificarsi gettandosi contro gli zombie a rischio della sua stessa vita.

Nel frattempo, Aoi Murakami è costretta alla scelta finale dopo un umiliante confronto con il terrorista Kanaishi.

Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”

Action/Drama/Supernatural

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

€ 6,95

MEGA COLLECTION 30 – PRIDE 4

“Pride”, è il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da Yoichi Takahashi, autore del celeberrimo “Captain Tsubasa” (Holly e Benji). I protagonisti appartengono alla squadra “Hakodate Troopers”, e ciascuno di loro a testa alta persegue un ambizioso obiettivo sportivo: chi quello di portare agli onori il proprio team di appartenenza (che gioca nella Seconda Divisione della J League), chi il sogno individualistico di una brillante carriera. In questo volume si conclude la vicenda di Kono, l’attaccante del J1 che, dopo aver sofferto un terribile infortunio, lotta con tutte le sue forze per ricominciare a giocare.

13×18, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

SAMURAI COLLECTION 16 – LEGGENDA DI NOBUNAGA 9

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”! In questo nuovo volume, Nobunaga si trova finalmente faccia a faccia contro Yoshimoto Imagawa. L’obiettivo è l’invasione di Owari.

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col

Action/Storico

€ 7,50

DANSEI COLLECTION 67 – FORZA GENKI! 25

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Shonen/Sport/Action

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

KOKESHI COLLECTION 52 – SUDORE E MIELE

Preparatevi a sperimentare storie create per spingersi oltre i limiti della narrativa a fumetti per esplorare la profonda intensità dei sentimenti. In Sudore e Miele due cugini iniziano a vivere insieme, solo per scoprire che la convivenza potrebbe avvicinarli o… allontanarli più di quanto avessero previsto. Due gemelli condividono tutto, anche i più terribili incubi. La straziante storia d’amore di una donna si sviluppa attraverso immagini silenziose. La maestra del Josei manga torna a esplorare la fragilità e la vulnerabilità della condizione umana.

Josei/Romance/Slice of life

B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 6,95

CULT COLLECTION 70 – PRISON EXPERIMENT 5

Per riuscire a completare il micidiale gioco di prigionia e informazioni, diventa indispensabile acquisire dettagli sulle vite di Eyama e Katsumata.

E, a quanto pare, il passato di kirishima riveste grande importanza per entrambi.

Mente il gioco cambia drasticamente, inizia a chiarirsi il vero scopo della prigionia…

Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

Seinen/Horror/Psicologico

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

€ 7,50

HORAA COLLECTION 17 – GIFT ± 1

Con la crescente richiesta di organi per il trapianto in Giappone, molte organizzazioni clandestine rapiscono e uccidono innocenti per ottenere materiale per il mercato nero, con la complicità di chirurghi e perfino di governi stranieri. La nostra protagonista, Tamaki Suzuhara, una giovane e bella liceale, sta cercando qualcuno che era molto importante per lei, e che ora è scomparso. Si unisce così a un gruppo di trafficanti di organi che tratta le vittime come “scarti umani”. Dove la condurrà questo percorso intriso di sangue?

Seinen/Horror/Mystery

12×18, B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 7,50

YOUNG COLLECTION 88 – COME SOPRAVVIVERE NELL’ERA SENGOKU Vol. 1

In un fatidico giorno, una ragazza si ritrova nell’Era Sengoku, l’epoca degli Stati Belligeranti. Questa ragazza non ha il potere di cambiare il mondo. È solo una comune, ordinaria, tranquilla ragazza, una di quelle che potreste incontrare ovunque. Quindi c’è una sola cosa che può fare: sopravvivere. Sopravvivere all’era Sengoku.

Shonen/Storico/Slice of life

B+sc, 192 pp, b/n +col.

€ 6,50