Ecco il primo banner di John Wick: Capitolo 4

Dopo quello del quarto capitolo de i Mercenari, dalla CinemaCon di Las Vegas arriva anche il primo banner promozionale di John Wick: Capitolo 4!

È passato del tempo da quando il franchise di John Wick ha onorato il grande schermo. L’ultimo capitolo della storia della vendetta è uscito nei cinema a maggio del 2019 con John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Ovviamente, Keanu Reeves riprenderà il ruolo ancora una volta in John Wick: Capitolo 4, ma abbiamo sentito molti pochi aggiornamenti sul progetto. Fortunatamente, un poster ha trovato la sua strada online offrendo il nostro primo sguardo al quarto capitolo, che dovrebbe intitolarsi Hagakure.

The first poster for ‘JOHN WICK: CHAPTER 4’ has surfaced online. The film is believed to have the subtitle of ‘HAGAKURE’. pic.twitter.com/4pcpDbENqp — One Take News (@OneTakeNews) April 25, 2022

Anche se non è molto, è il nostro primo sguardo al ritorno di Reeves nei panni di Wick. Ha ancora i capelli e la barba caratteristici, ma sembra un po’ più arruffato rispetto all’ultima volta. Considerando come è finita quella storia, non sorprende che non abbia avuto il tempo di visitare un barbiere. Questo film e John Wick: Chapter 5 erano originariamente destinati ad essere girati insieme, uno dopo l’altro, ma a causa della pandemia in corso questi piani sono stati abbandonati dalla Lionsgate.

Il capitolo 4 di John Wick era originariamente previsto in uscita il mese prossimo, ma è stato ritardato di un anno intero per ragioni sconosciute. È possibile che lo studio voglia tenerlo da parte in modo da avere il tempo di girare il quinto film del franchise, riuscendo così a distribuire i film uno dopo l’altro nel 2023 e nel 2024 senza che passi troppo tempo l’uno dall’altro. Tuttavia, non sono ancora emersi aggiornamenti sull’inizio della produzione del quinto capitolo della saga..

Molti dettagli per il film come trama e personaggi rimangono nascosti, ma il film vedrà il ritorno di Reeves insieme a Ian Mcshane, Lance Reddick e Laurence Fishburne. Il film ha aggiunto alcuni nomi come Donnie Yen, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown, Rina Sawayama e Shamier Anderson. Nonostante la presentazione di questo banner, nessuna data di uscita è ancora stata ufficializzata per John Wick: Capitolo 4.