I Mercenari 4: ecco il primo banner dell’ultimo capitolo della saga action

Un nuovo banner che promuove I Mercenari 4 è apparso alla CinemaCon di Las Vegas.

I poster presentano le sagome del cast principale del film, ovvero Jason Statham, Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran, Andy Garcia e Sylvester Stallone . Lo slogan recita: “Moriranno quando saranno morti”. Stallone, Statham, Lundgren e Randy Couture stanno riprendendo i loro ruoli dai precedenti film della saga de I Mercenari (The Expendables). Jackson, Fox, García, Jaa, Scipio, Uwais e Tran sono le nuove aggiunte al cast dell’ensemble.

Scott Waugh dirige il capitolo finale della serie The Expendables. Mentre il franchise continuerà, questa sarà l’ultima apparizione di Stallone nei panni di Barney Ross, che cederà la leadership del franchise a Statham.

In ottobre, alla fine delle sue riprese per il film, Stallone rilasciò questo messaggio:

“Questo sarà il mio ultimo giorno. Mi sto divertendo, ma è sempre agrodolce quando qualcosa a cui sei così affezionato – immagino da allora, beh ora sono passati circa 12 anni – e sono pronto a passare il testimone a Jason nelle sue abili mani. La cosa più bella è essere in grado di fornire film che in qualche modo intrattengono e forse c’è un piccolo messaggio perché quello che cerco di trasmettere nei miei film di successo è il tocco umano. Non tanto l’azione, l’azione è evidente di per sé, ma si tratta solo di relazionarsi con il pubblico in un modo che può identificarsi con qualunque sia la missione con i personaggi a portata di mano… Fornire solo un po’ di evasione e sperare che ci sia qualcosa extra lì dentro.”