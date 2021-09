I Mercenari 4 – Megan Fox e non solo nel cast

I Mercenari 4 (The Expendables 4) segna il ritorno della serie cinematografica inaugurata nel 2010 dal film di Sylvester Stallone.

Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, già protagonisti dei primi tre film, riprenderanno i rispettivi ruoli per questo quarto capitolo.

A loro si uniscono Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox e Tony Jaa.

La produzione del film partirà a Ottobre per la regia di Scott Waugh (Need for Speed) e la sceneggiatura di Spenser Cohen, Max Adams e John Joseph Connolly.

Il film è prodotto da Lionsgate e Millennium Media.

I Mercenari finora

La saga de I Mercenari ha debuttato nel 2010 con un primo film diretto da Stallone e scritto dal regista insieme a David Callaham.

La serie include alcuni dei più celebri attori del cinema di azione, tra cui Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Steve Austin, Terry Crews, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Wesley Snipes, Mel Gibson e Harrison Ford.

Ciascun film ruota attorno a un gruppo scelto di mercenari, che si ritrova ad affrontare missioni sempre più difficili.

Nonostante le recensioni contrastanti la serie ha incassato oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

Acquista la trilogia in Blu-ray