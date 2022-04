Dragon Ball Super 84 – Data di uscita e teorie sul prossimo capitolo

Con l’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, Bardack ha dimostrato di avere la stoffa indiscussa del Saiyan, proprio come quella dimostrata nel corso degli anni da Goku e Vegeta.

Senza paura di morire, il guerriero nell’ultimo capitolo ha rinunciato di essere salvato da Monaito, scagliandosi senza paura contro Gas, il più piccolo e forte degli Heeter.

La sfida è stata ardua e il guerriero Saiyan è uscito vittorioso dalla battaglia grazie al suo cuore e al suo orgoglio.

L’impeto finale di Bardack è stato scaturito da un nuovo potere sbloccato durante lo scontro, che ha condotto alla vittoria il temibile Saiyan, nonostante fosse considerato dai suoi simili di infimo livello.

Ma quanto sarà analizzato questo potere? E soprattutto sarà presente nel capitolo 84 del manga?

Durante il prossimo mese scopriremo se il potere di Bardack sarà rispolverato, donando magari una mano a Goku nel sbloccare il suo per sconfiggere finalmente Gas, che a distanza di 40 anni è ancora una minaccia presente e oppressiva.

Quello mostrato ai lettori dovrebbe essere il potere occulto dei guerrieri Saiyan, un potere che da centinaia di anni lì contraddistingue, nonostante lo sterminio della razza avvenuto per mano di Freezer.

Che sia questo il segreto che libererà una volta per tutte il potere recondito di Goku?

Dragon Ball Super 84 verrà pubblicato su MangaPlus giovedì 19 maggio 2022 alle ore 17:00.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona.

Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.