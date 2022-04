Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-04-27T10:35:33+02:00 Autori: Gotō Togo – Matsuura Kento Casa Editrice: Star Comics Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,50 Formato: 11.5×17.5, colori , b/n, pg.208 Data di pubblicazione: 13/04/2022

Con Phantom Seer annunciamo la rubrica Recensioni Express, dove tramite un articolo efficace, snello, incisivo e esplicativo andremo a spulciare le nostre storie, tramite un’analisi minuziosa e particolare, che andrà subito al dunque! Non perdiamoci in ulteriori presentazione e cominciamo subito l’analisi di questo manga davvero interessante.

Phantom Seer – Recensione Volume 1!

Phantom Seer – Il Folklore Giapponese secondo Gotō Tōgo

Phantom Seer è stato serializzato da Weekly Shōnen Jump a partire dal 31 agosto 2020 fino al 5 aprile del 2021. Le vicende seguono Iori Katanagi un talentuoso sciamano che ancora non ha compreso l’importanza del suo potere.

La sua visione delle cose cambierà intensamente quando Riku Aibetsu si troverà sul suo cammino.

Successivamente alla scoperta che la studentessa è capace di attirare mostri spettrali, la visione del giovane sciamano cambierà, decidendo di aiutare la ragazza e il mondo che lo circonda. Non riveliamo altro e concentriamoci sul succo dell’opera, che tra vicende, dialoghi e misticismo regala davvero tanto.

Il forte simbolismo della mitologia nipponica e il richiamo orrorifico (e umoristico) della tavole

Quello che colpisce fin da subito di Phantom Seer è sicuramente il meraviglioso richiamo alla mitologia giapponese, che da millenni offre storie incredibili e uniche.

La rappresentazione e la messa in scena degli spiriti e dei mostri spetrali e davvero incredibile. Un esercizio di stile da parte di Matsuura Kento capace di togliere il fiato e scuotere la psiche umana.

Le prime apparizioni delle entità demoniache come ad esempio quella dell’ongyoki (l’oni delle ombre) rincorrono una forte ispirazione a manga cult come Devilman di Go Nagai, o alla folle arte disgustosa e demoniaca di Junji Itō, il mangaka per eccellenza per quanto riguarda la rappresentazione degli incubi e delle deformi mostruosità infernali.

L’impostazione delle tavole e pulita e concisa e le scene di azione non sono mai confusionarie e si amalgamano perfettamente ai dialoghi, che spaziano tra discorsi violenti e macabri alle battute umoristiche che agilmente spezzano un ritmo altrimenti

Il character design di Phantom Seer è davvero degno di nota, e tra i protagonisti e le forme spettrali, ci troviamo di fronte ad un roster ispirato e dettagliato, che richiama fortemente il manuale dei battle shonen che abilmente si fonde con rispetto al Folklore giapponese, elaborandolo in maniera variegata e altamente interessante il tutto.

I personaggi ad un primo impatto risultano stereotipati e schematizzati, nonostante siano i protagonisti attuali della storia (parliamo di Iori e Riku, dove quest’ultima non ha un minimo di spessore). Iori avrà un suo sviluppo sicuramente, mentre per Yayoi Katanagi e Kenma Oigawa siamo già su un buon livello.

Rispettivamente la sorella e un probabile mentore per il protagonista, i due spiccano per abilità, design e personalità e tengono incollati il lettore per tutta la durata del volume, che presenta con molta lode il mondo di Phantom Seer, che si prospetta interessante, divertente e spaventoso.