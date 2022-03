Phantom Seer: in arrivo in Italia l’edizione limitata a marzo!

Phantom Seer arriva in Italia a marzo, con il primo dei quattro volumi che compongono il manga.

Scritta dal talentuoso Togo Goto e meravigliosamente illustrata da Kento Matsuura, la serie ha visto la luce come opera one-shot, vincendo nel 2018 la Gold Future Cup. Successivamente, è stata pubblicata sulla celeberrima rivista «Weekly Shonen Jump».

Phantom Seer annunciato da Star Comics

Il primo volume, in arrivo il 23 marzo, anziché il 16 marzo come precedentemente comunicato. Come riporta il sito ufficiale di Star comics, sarà disponibile anche in una speciale Limited Edition con box, che comprende il primo numero e un cofanetto che permetterà ai lettori di raccogliere tutti e 4 i volumi che compongono la serie.

La versione Limited con box sarà disponibile a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) al prezzo di 10,50€.

Il volume in versione regolare sarà acquistabile in tutti i canali, ad eccezione delle edicole.

La serie sarà inoltre disponibile anche in versione digitale su Amazon, Kobo, Apple Store e Izneo.

Phantom Seer: il manga

Si tratta di un manga giapponese scritto da Togo Goto e illustrato da Kento Matsuura.

Quest’ultimo è stato capace di esaltare il senso di angoscia e paura, ma anche la sensazione di movimento e azione.

È stato serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shueisha da agosto 2020 ad aprile 2021, con i suoi capitoli raccolti in quattro volumi tankōbon.

Di seguito è possibile leggere la sinossi: