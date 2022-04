My Hero Academia Stagione 5 arriva doppiato in italiano su Italia 2

Su Italia 2 gli anime molto probabilmente stanno ottenendo un enorme successo e quindi senza ulteriori indugi arriva anche la stagione 5 doppiata di My Hero Academia.

Mediaset attraverso Publitalia 80, ha presentato il palinsesto estivo 2022 e tra questi è ovviamente presente My Hero Academia. La pubblicità anticipa quello che vedremo su Italia 2, in un periodo complessivo che va dal 29 maggio fino al 3 settembre.

Oltre all’adattamento del manga di Kohei Horikoshi, curato da Studio Bones, troviamo anche Dragon Ball e i Cavalieri dello Zodiaco Saint Seiya. Tramite questa presentazione scopriamo che in estate Italia 2 proporrà la quinta stagione della famigerata serie, come citato, doppiata in italiano.

La prima TV della quinta stagione di My Hero Academia è provvisoriamente programmata per ogni mercoledì dalle ore 21:10 alle 23:10 circa. Dunque ogni settimana avremo la possibilità di goderci due puntate, seguite dai TV Movie di Lupin.

My Hero Academia 5 vanta un totale di 25 episodi, quelli che vanno dall’89 al 113, è sarà suddiviso in tre archi narrativi.

Il primo arco comprende la saga dell’addestramento congiunto, che condurrà alla sfida tra la Classe 1-A e la Classe 1-B. Il secondo, che inverte gli eventi del manga, è la saga dell’agenzia di Endeavor. Il terzo e ultimo arco, è My Villain Academia, che fa diventare Shiagraki e la sua squadra i protagonisti della storia.

MY HERO ACADEMIA – LA STORIA.

La storia è ambientata in un mondo in cui, a causa di una mutazione genetica, evidenziata in primo luogo dalla mancanza di un’articolazione del mignolo del piede, il genere umano ha ottenuto la capacità di sviluppare superpoteri denominati Quirk.

I Quirk nei bambini si manifestano entro l’età di quattro anni: si stima che circa l’80% della popolazione mondiale possegga un Quirk.

Esistono infinite tipologie di Quirk, ed è estremamente improbabile trovare due persone che possiedano lo stesso identico potere, a meno che non siano strettamente imparentate.

Queste particolari abilità hanno consentito lo sviluppo di una nuova categoria di persone:

gli Hero, i quali affrontano gli individui votati al male che usano i Quirk per scopi egoistici e criminali, comunemente noti come Villain, Inoltre gli Hero che scelgono di esercitare l’eroismo a livello lavorativo sono riconosciuti come Pro Hero.

Gli hero generalmente lavorano in gruppi noti come Agenzie, composte da un Pro Hero in carica e degli hero che lavorano come “sidekicks”.

Affinché una persona diventi un Pro Hero autorizzato, deve sottoporsi a un programma di istruzione e formazione in materia di eroismo, integrato nell’istruzione degli studenti delle scuole superiori, che include l’addestramento al salvataggio e al combattimento.

Gli aspiranti Hero hanno l’opportunità di lavorare sotto Pro Heroes autorizzati.

Ciò consente agli studenti di ottenere una formazione speciale, che permette loro di acquisire esperienza reale la quale può aiutarli a farsi notare da altri Pro Heroes che potrebbero volerli assumere come aiutanti dopo il diploma.