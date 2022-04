Loki – lo Showrunner spiega che l’inclusione di ‘Colui che rimane’ non era prevista fin dall’inizio

La prima stagione di Loki si è conclusa ormai da tempo, ovviamente su Disney+. Ma ancora ci sono delle curiosità che vengono svelate.

La serie vede il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

In un’intervista con The Playlist, l’head writer di Loki e anche sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron ha parlato del processo di inclusione di una variante di Kang, nonché della gestione del Multiverso, in tutta la serie Disney+.

The Playlist: “Ti avevano detto che Colui Che Rimane/il Kang del futuro o chiunque egli sia fosse dietro la TVA? O era un elemento imprescindibile della storia?”

Waldron: “No, quell’elemento non era lì all’inizio. Proposi loro l’idea di Sylvie Lushton, una versione dell’Incantatrice (nei fumetti), che poi in un certo senso abbiamo fuso con una variante di Loki. Ci è sembrato chiaro sin dall’inizio perché una delle prime cose che abbiamo fatto nella stanza degli sceneggiatori è stata definire le vere regole e la natura del viaggio nel tempo in questo show. Ci siamo chiesti: cosa fa la TVA e perché fanno quello che fanno? Ci è parso chiaro che, secondo le regole sul viaggio nel tempo che erano state stabilite in Avengers: Endgame e secondo le regole che mi sembrava avessero più senso, il viaggio nel tempo corrisponde al Multiverso… È simile al viaggio nel tempo. Ci siamo detti ‘Stiamo realizzando una serie sul Multiverso più che una serie sui viaggi nel tempo.’ La TVA è cambiata e abbiamo pensato ‘Ok, questi ragazzi stanno prevenendo il Multiverso.’ Ed è in quel momento che è arrivata l’idea di inserire Colui che Rimane, che nei fumetti è questa specie di tizio anziano inquietante. L’ho proposto e la Marvel è stata molto aperta all’idea che dovesse essere una variante di Kang, dato che sapevo che Kang sarebbe stato introdotto nell’MCU come villain lungo il tragitto e ci sembrava troppo invitante per non intrecciarlo in qualche modo nella nostra storia sui viaggi nel tempo. E poi abbiamo dovuto trovare un modo per giustificare il suo ruolo in questo posto, ma la Marvel ha supportato tutto ciò.”

Loki – di cosa parla la serie TV?

Ricordiamo che Loki è ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.



Inizialmente la Serie TV sul ‘Dio degli Inganni’ doveva uscire ogni Venerdì a partire dall’11 Giugno, invece successivamente il sito di streaming Disney+ ha deciso di anticipare i nuovi episodi al Mercoledì della stessa settimana, e cioè la serie è uscita il 9 Giugno, con 2 giorni di anticipo rispetto a quanto era stato previsto.

