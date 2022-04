Kraven il Cacciatore – Levi Miller è entrato a far parte del cast del Film!

Dato il successo di Venom, quantomeno al botteghino, la Sony Pictures sta lavorando al suo universo basato sui personaggi di Spider-Man. Tra questi progetti c’è anche uno per una pellicola dedicata a Kraven il Cacciatore, entrato in sviluppo a inizio 2018 con il regista J.C. Chandor (A Most Violent Year, Triple Frontier) che si trova in trattative per dirigere il Film, affidato allo sceneggiatore Richard Wenk (The Equalizer). La Sony Pictures ha scelto Aaron Taylor-Johnson per interpretare Kraven il Cacciatore nel prossimo Film solista dello studio incentrato sul cattivo di Spider-Man. Taylor-Johnson avrebbe firmato anche per interpretare il personaggio in diversi Film in uscita con Sony. Il Film dovrebbe uscire nelle sale americane il 13 Gennaio 2023.

Deadline ha rivelato che Levi Miller si è unito al cast di Kraven il Cacciatore in un ruolo attualmente sconosciuto. Miller è meglio conosciuto per i suoi ruoli in Nelle pieghe del tempo, Pan e, più recentemente, Streamline, ma anche le Serie TV: Supergirl e TerraNova.

Levi Miller si unisce a un cast già guidato da Aaron Taylor-Johnson, Alessandro Nivola, Christopher Abbott, Russell Crowe e Ariana DeBose.

Potrebbe essere che l’attore potrebbe interpretare la versione più giovane di Kraven nel prossimo spin-off sui villain di Spider-Man notando la somiglianza con l’attore principale.

Kraven il Cacciatore – le ultime news

Il progetto sarà prodotto da Avi Arad e Matt Tolmach mentre la sceneggiatura sarà scritta da Art Marcum e Matt Holloway (Punisher: War Zone, Transformers: L’ultimo cavaliere, Men in Black: International) e Richard Wenk (Jack Reacher – Punto di non ritorno). Il Film, stando alle dichiarazioni di Richard Wenk, sarà ispirata alla celebre storia a fumetti L’ultima caccia di Kraven. Al momento non è chiaro se verrà coinvolto lo Spider-Man di Tom Holland del Marvel Cinematic Universe.

