Comics for Ukraine: tanti grandi autori nel progetto per beneficienza

Lunedì, più di tre dozzine di scrittori di fumetti, artisti, coloristi, letterati, designer ed editori hanno annunciato Comics for Ukraine, una raccolta di storie di fumetti completamente inedite per raccogliere fondi per aiutare i rifugiati in Ucraina. Comics for Ukraine: Sunflower Seeds, l’antologia benefica curata da Scott Dunbier, con tutti i proventi destinati a Operation USA, ha superato l’obiettivo di finanziamento iniziale di $ 35.000 solo dodici ore dopo il lancio della campagna, e si appresta a raddoppiare questa cifra in queste ore. L’albo sarà a colori, 96 pagine, 8 x 12 pollici e disponibile in entrambe le edizioni con copertina rigida e morbida.

“È gratificante vedere le persone riunirsi per finanziare questo libro così rapidamente”, afferma il curatore Scott Dunbier. “E grazie a tutti coloro nella comunità dei fumetti che stanno contribuendo a questo progetto, mi ispirate. Ma c’è molto altro da fare, ci sono così tante famiglie rimaste senza casa e impoverite, e le ramificazioni di questi eventi avranno un impatto su milioni di persone per i decenni a venire. È straziante. Per favore, indipendentemente dal fatto che tu sostenga o meno questa campagna, stai con il popolo ucraino in ogni modo possibile”.

Comics for Ukraine: Sunflower Seeds presenta un incredibile elenco di talenti dei fumetti uniti nella missione di fornire soccorso all’Ucraina devastata dalla guerra, che ha subito attacchi dalla vicina Russia dalla fine di febbraio. Ci saranno più versioni disponibili: una copertina rigida con copertina dipinta di Alex Ross e versioni con copertina morbida di Arthur Adams, Dave Johnson e Bill Sienkiewicz. Al momento della stampa, le storie saranno create da un who’s who virtuale di scrittori e artisti, tra cui Brent Anderson, Sergio Aragones, June Brigman, Kurt Busiek, Howard Chaykin, Joshua Dysart, Mark Evanier, Emil Ferris, Dave Gibbons, Rob Guillory, John Layman, Gabriel Rodriguez, Stan Sakai, Louise Simonson, Walter Simonson, Chris Sprouse, Jill Thompson, Matt Wagner, Mark Waid e altri. Per un elenco completo dei creatori, inclusi coloristi, letteristi e designer, visitate la pagina della campagna.

La scaletta dell’albo prevede al momento:

Astro City di Kurt Busiek e Brent Anderson

Chew di John Layman e Rob Guillory

Star Slammers di Walt Simonson

American Flagg di Howark Chaykin

Usagi Yoijimbo di Stan Sakai

Grendel di Matt Wagner

Groo di Mark Evanier e Sergio Aragones

Scary Godmother di Jill Thompson

la reunion del classico duo di autrici Luise Simonson e June Brigman (Power Pack)

Hardrada, una nuova sotria di Dave Gibbons, Chris Sprouse e Kevin Nowlan

Una storia ancora senza titolo di Mark Waid e Gabriel Rodriguez

Bombings, una storia di Emil Ferris

Il CEO e co-fondatore della piattagorma di crowfinding ZOOP Jordan Plosky ha aggiunto: “Siamo davvero onorati dal supporto dei fan dei fumetti per questa causa. Grazie a tutti coloro che hanno supportato. Sebbene l’obiettivo iniziale sia stato raggiunto, stiamo ancora cercando di raccogliere quanto possiamo per l’Ucraina e tutti coloro che sono stati colpiti da questa guerra. Per favore, continua a donare e spargere la voce! Grazie!”

A parte i costi vivi (stampa, commissioni sulle carte di credito, marketing, ecc.), tutti i fondi raccolti da Comics for Ukraine: Sunflower Seeds andranno a beneficio dei soccorsi in Ucraina in collaborazione con Operation USA, quindi mentre l’obiettivo di finanziamento iniziale è stato raggiunto, il sostegno continuo massimizzerà l’impatto sulla vita delle persone profondamente colpite dalla guerra in corso, migliorando le condizioni dei rifugiati ucraini nei paesi vicini attraverso la fornitura di sovvenzioni di emergenza e aiuti materiali in natura.

Operation USA sostiene programmi sanitari e educativi per aiutare i bambini e le famiglie in patria e all’estero a riprendersi e prosperare sulla scia di disastri, malattie, violenze e povertà endemica. Ogni giorno, si sforzano di soddisfare i bisogni delle popolazioni sottoservite e trascurate in modo che le generazioni future possano avere gli strumenti di cui hanno bisogno per creare un cambiamento significativo nelle proprie comunità e vite. Lavorando con partner in tutto il mondo, consentono alle comunità di riprendersi, costruire resilienza e prosperare di fronte a ostacoli pervasivi durante un periodo di necessità globale senza precedenti. Dal 1979, OpUSA ha erogato aiuti per 450 milioni di dollari a 101 paesi.