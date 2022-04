Il nuovo poster di Ms Marvel

Tra 50 giorni, mercoledì 8 giugno, inizia il viaggio di Kamala Khan, alias Ms Marvel, su Disney+ e per l’occasione la Marvel ha diffuso il nuovo poster della serie.

L’ultimo poster per Ms. Marvel, la prossima serie prodotta dai Marvel Studios, mostra Kamala in primo piano e al centro dell’immagine, nel suo costume da Ms. Marvel, ovviamente. Ma non è il solo soggetto, dato che intorno a lei c’è tutta la sua famiglia e gli amici più cari.

Ms. Marvel è una nuova serie originale che introduce Kamala Khan, un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Un’accanita giocatrice e un vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una super fan con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, fino a quando non ottiene super poteri come gli eroi a cui ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel. Abbiamo già fatto la conoscenza di questa giovane attrice attraverso la sua reazione alla diffusione del trailer, e in seguito abbiamo anche scoperto alcune precedenti corrispondenze con i fan.

Il cast comprende anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono i produttori esecutivi. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è lo sceneggiatore principale.

Dopo la conclusione della serie su Disney+, Kamala Kahn apparirà in The Marvels, nelle sale il 17 febbraio 2023, insieme a Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).