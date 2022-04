Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana – Dal 18 al 24 aprile 2022

Nathan Never 371 – Rigenerazione

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: Edicola 19/04/2022

Prezzo: 4,40 €

Soggetto: Vigna Bepi

Sceneggiatura: Vigna Bepi

Disegni: Fara Antonio, Regazzoni Luciano

Copertina: Giardo Sergio

In un remoto futuro, l’umanità ha dovuto abbandonare la Terra e si è rifugiata su un lontano pianeta. Un giorno, nei cieli di questo nuovo mondo, viene individuata un’astronave alla deriva nello spazio.

All’interno, in una camera di biostasi, c’è il corpo ancora in vita di un vecchio, che proviene da un passato lontano ben cinque secoli. L’uomo dice di chiamarsi Nathan Never e racconta l’incredibile storia di un inseguimento attraverso il tempo.

Accolto con grande interesse dagli uomini del futuro, l’ex agente Alfa scoprirà che non è facile adattarsi a un mondo tanto diverso, in cui la tecnologia ha raggiunto livelli impensabili e i valori morali, ai suoi occhi, paiono completamente stravolti.