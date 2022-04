Pokémon: ecco una vittoria ufficiale di Ash che forse abbiamo dimenticato

Con Pokémon Sole & Luna Ash ha finalmente realizzato il suo sogno di ottenere il titolo di campione della Lega della Regione di Alola, dopo centinaia di episodi, l’allenatore riesce ad ottenere una vittoria importante quindi.

Ma non tutti sanno che non è il primo titolo ufficiale vinto da Ash. Infatti il primo traguardo importante è stato raggiunto dall’allenatore nel corso della prima stagione dell’anime e oggi andiamo a rispolverare qualche vecchio episodio.

Durante la prima avventura se ben ricordate, Ash e il suo Primeape parteciparono al Gran Premio P1, un torneo dedicato esclusivamente ai Pokémon di tipo Lotta.

All’epoca, ovviamente il ragazzino era ancora alle prime armi e il suo Pokémon non rispondeva ad alcun modo ai suoi comandi.

Nel corso delle prime lotte, quando Primeape venne preso a pugni fragorosamente da un Machop, facendolo rotolare fuori dal ring, Ash accorse in soccorso del suo Pokémon che fece rinsavire quest’ultimo.

Primeape infatti decise di fidarsi del suo allenatore, portandolo verso la finale del Gran Premio P1.

Gli avversari finali del torneo furono i membri del Team Rocket insieme al loro Hitmonlee. Al termine di una lotta incredibile, Primeape vinse la finale, regalando ad Ash la sua prima vittoria ufficiale come allenatore.

Quindi proprio per questo Ash non si è aggiudicato il suo primo titolo importante ad Alola, ma a Kanto.

Per quanto il paragone non esista, visto che la Lega è una delle competizioni più importanti del mondo Pokémon, il primo titolo ufficiale di Ash è stato quello descritto in questo articolo, anche se veramente minuscolo rispetto a quello ottenuto poco tempo fa.

