Komi Can’t Communicate: svelate l’opening e la ending dell’anime

Komi Can’t Communicate ha rilasciato la nuova opening e ending della seconda stagione dell’anime.

La serie manga originale di Hitohito Oda è uno degli adattamenti anime più attesi da tempo.

La prima stagione della serie è stata un successo. Non è stata una sorpresa vedere che c’erano già piani sulla seconda stagione dell’anime dopo solo un anno.

Komi Can’t Communicate, al momento, non sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo fino alla fine di questo mese. Tuttavia la serie ha iniziato a trasmettere i suoi episodi in Giappone.

Ciò significa che hanno già avuto modo di vedere le nuove sequenze della opening e della ending, ma ora anche i fan di tutto il mondo possono dare un’occhiata.

La nuova sigla di apertura della stagione si intitola “Ao 100 Iro” interpretato da Miko Ito, e quella di chiusura si intitola “Koshaberi Biyori” interpretato da FantasticYouth.

La seconda stagione dell’adattamento del manga è trasmessa in Giappone, ma in Italia sarà disponibile su Netflix il 27 aprile.

Come la prima stagione, i nuovi episodi verranno rilasciati su base settimanale.

Il cast della prima stagione tornerà per i nuovi episodi, ma le nuove aggiunte includono:

Katsuyuki Miura nei panni di Shisuto Naruse ;

; Shotaro Uzawa nei panni di Chusaku Kometani ;

; Minami Takahashi nei panni di Ayami Sasaki ;

; Fumiko Uchimura nei panni di Mikuni Kato ;

; Shinichiro Kamio nei panni di Makoto Katai

Ricordiamo che si tratta di un manga scritto e disegnato da Tomohito Oda, serializzato sul settimanale Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan da maggio 2016.

L’edizione italiana è curata dalla J-Pop, che pubblica la serie dal 30 settembre 2020.