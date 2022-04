Komi Can’t Communicate approda nel mercato Nendoroid

Una delle più grandi sorprese nel panorama anime della stagione autunnale è stata la serie di Komi Can’t Communicate.

Questa serie è molto interessante perché si impegna a trattare una realtà sociale che tratta le problematiche legate al disturbo della comunicazione della protagonista. Inoltre approfondisce anche come attraverso l’aiuto dei suoi compagni, Komi riesca a fare importanti passi avanti nell’affrontare la sua situazione.

In seguito al successo ottenuto dal manga di Tomohito Oda, portato in Italia da J-Pop, anche la prima stagione dell’anime ha ricevuto un’ottima accoglienza ed era inevitabile che la timida Komi entrasse presto a far parte del mondo del merchandise, e in grande stile.

Good Smile Company ha infatti ufficialmente annunciato l’arrivo sul mercato del primo Nendoroid dedicato alla serie, e si tratta ovviamente della timida Komi.

Di seguito è possibile dare direttamente un’occhiata più nel dettaglio grazie all’azienda che ha condiviso il tutto sulla pagina twitter ufficiale:

From "Komi Can't Communicate" comes a Nendoroid of Shoko Komi! The Nendoroid comes with three adorable face plates and various parts for creating your favorite scenes from the series! Preorder now!

Preorder: https://t.co/gZOP6rh6VR#KomiCantCommunicate #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/UnJg1dDTAN

— GoodSmile_US (@GoodSmile_US) March 25, 2022