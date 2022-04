Tra le uscite J-POP Manga del 21 Aprile 2022 troviamo il seguot delle appassionanti vicende della “coppia” più amata del momento: Wakana Gojo e Marin Kitagawa in My dress-up darling Bisque Doll 3!

Continuano anche Kakegurui Midari 2, Kasane 12, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 5, Love After World Domination 2, Non tormentarmi, Nagatoro! 7, Game of Familia 6 e Mission: Yozakura family 5.

My Dress-up darling. Bisque Doll 3

di Shinichi Fukuda

Prezzo: € 6,50

Dopo essersi lasciata alle spalle la sua prima fiera di cosplay, i sentimenti di Marin per Wakana cominciano a cambiare… Poco dopo, i due si ritrovano nella stanza di lei a studiare l’anime da cui sarà tratto il prossimo cosplay… completamente da soli! Come se non bastasse, una nuova, incantevole cosplayer chiamata Juju si presenta improvvisamente a casa di Gojo. Cosa finiranno per combinare, questi tre?

Game of Familia 6

Di Mikoto Yamaguchi e D.P.

Prezzo: € 6,90

Hinana, presa per mano da Mira, viene a conoscenza della vera natura dei dead male. Determinata ad addentrarsi negli abissi di Reichnel per svelarne i misteri, si convince a entrare nell’aula segreta di Ode Seeker dove però, vedendo le torture a cui è sottoposta Mira, scoprirà solo fino a che punto può spingersi la crudeltà umana. Nel frattempo, non vedendo tornare Hinana, Sasae sta per andare a cercarla ma viene fermata da Ode. Anche questa volta, per sconfiggere il nemico servirà un piano dei suoi.

Love After World Domination 2

di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu

Prezzo: € 6,50

Il leader della squadra di eroi Gelato 5, Fudo Aikawa, ela principessa della morte della società segreta Gekko, Desumi Magahara, coltivano il proprio amore all’insaputa dei rispettivo compagni e società… Cosa accadrebbe, se la loro relazione venisse scoperta?!

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 05

Di Cool Kyoushinsha

Prezzo: € 6,50

A casa Kobayashi è tornata la tranquillità, Tohru, la maid drago, si dà un gran da fare sia per aiutare la ronda cittadina che al suo nuovo lavoro part-time! Intanto, Ilulu ha ancora dei dubbi sulla sua vita tra gli umani, mentre Shota si interroga sul rapporto che ha con Lucoa. E per quanto riguarda Kobayashi e Tohru, invece? Draghi o umani che siano, in questo quinto volume tutti i personaggi andranno incontro a importanti evoluzioni!

Non tormentarmi, Nagatoro! 7

Di nanashi

Prezzo: € 6,00

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Mission: Yozakura Family 5

Di Hitsuji Gondaira

Prezzo: € 5.90

Per scoprire di più sulla morte dei suoi familiari, taiyo si reca alla cosiddetta “Biblioteca dei defunti”. Il problema è che la responsabile della struttura è una persona piuttosto stravagante… Lì viene a conoscenza dell’esistenza di una misteriosa organizzazione di nome “Tanpopo”! Taiyo cerca allora di infiltrarsi con Mutsumi in una delle filiali del gruppo, ma… riuscirà nell’intento?

Kasane 12

Di Daruma Matsuura

Prezzo: € 6,90

Grazie al potere del rossetto ereditato dalla madre, che le permette di rubare il volto delle persone, e al bellissimo viso della sorella minore Nogiku, Kasane è diventata una stella del teatro. La sua carriera, però, si è interrotta dopo che Iku Igarashi ha permesso a Nogiku di fuggire. Quando ricompare davanti a Habuta, Nogiku e Iku, Kasane consegna alla sorella minore il rossetto. Ha così inizio per loro il cammino verso l’atto finale…

Kakegurui Midari vol. 2

Di Homura Kawamoto e Yuuichi Hiiragi

Prezzo: € 6,90

In questo atteso prequel, scopriremo il passato di Midari Ikishima e come è entrata nel Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo Hyakkao, l’istituto frequentato dai rampolli delle élite e nel quale i rapporti di forza fra gli studenti sono stabiliti dall’abilità nelle scommesse e nel gioco d’azzardo. Quali sono i segreti di Midari e cosa lega la sua ascesa alla sfortunata compagna di scuola Nureba Ayame?

