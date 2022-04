Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 21 aprile: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 21 aprile, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 21 aprile, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel del 21 aprile 2022

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 9

L’Uomo Senza Volto

Autori: Ed Brubaker, Butch Guice, Luke Ross, Steve Epting

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (2005) #43/48

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704843

14,00 €

Continua la saga di Bucky Barnes, il nuovo Capitan America!

Una storia a cavallo tra Shanghai e New York, passato e presente!

Un vecchio nemico proveniente dalla Seconda Guerra Mondiale ritorna in scena.

Un racconto d’azione, spionaggio e guerra come solo Ed Brubaker sa scriverne!

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 10

Un Anno Dopo

Autori: Ed Brubaker, Gene Colan, Luke Ross

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26

Contiene:

Captain America (2004) #49/50, Captain America (1968) #600/601

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704850

16,00 €

Sharon Carter cerca di riconquistare il controllo completo della sua mente.

Gli alleati di Cap si preparano a celebrarlo nel primo anniversario della sua morte.

Ed Brubaker pone l’ultimo tassello nel mosaico della scomparsa di Cap… e inizia a sistemare quelli per il suo ritorno!

Inoltre, la storia disegnata da Gene Colan che ha vinto un Eisner Award!

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 11

Rinato

Autori: Ed Brubaker, Bryan Hitch, Butch Guice, Luke Ross

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 248

Formato: 17X26

Contiene:

Captain America: Reborn Prologue (2009) #1, Captain America: Reborn (2009) #1/6, Captain America: Who Will Wield the Shield? (2010) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704867

21,00 €

Capitan America è davvero morto o c’è ancora speranza?

Ed Brubaker firma un altro capitolo chiave della saga di Steve Rogers!

L’ultima parte del leggendario primo ciclo dello sceneggiatore sul Discobolo.

Contiene lo speciale capitolo conclusivo Chi impugnerà lo scudo?.

Fantastici Quattro: La Storia della Nostra Vita

Marvel Collection

Autori: Mark Russell, Sean Izaakse

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene:

Fantastic Four: Life Story (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711872

23,00 €

In occasione del 60° anniversario della nascita dei Fantastici Quattro, arriva la saga che pone la vita del Quartetto nel tempo reale, dal 1961 a oggi!

Sullo sfondo della Guerra Fredda e della Corsa allo Spazio, un terribile incidente dona grandi poteri a quattro aspiranti astronauti!

I fantastici eroi lottano strenuamente per trovare il loro ruolo in un mondo in rapida evoluzione!

Intanto, minacce universali incombono sul destino del pianeta!

King in Black: Regna l’Oscurità

Marvel Collection

Autori: Ryan Stegman, Donny Cates

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: King in Black (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711506

18,00 €

L’ultimo grande evento del Venom di Donny Cates e Ryan Stegman!

Arriva sulla Terra una minaccia come mai se ne sono viste prima: Knull, l’antichissimo dio dei Simbionti!

Arriva sulla Terra una minaccia come mai se ne sono viste prima: Knull, l’antichissimo dio dei Simbionti! Eddie Brock è chiamato a una lotta che più personale non si può, sia come V-Man che come padre.

Gli Avengers sono pronti a difendere l’umanità ancora una volta… e avranno un aiuto inatteso!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 40

Autori: Arthur Adams, John Romita Jr., Chris Claremont, Barry Windsor-Smith

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #197/199, New Mutants Special Edition (1985) #1 (I)

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Gli X-Men contro il Dr. Destino per salvare… Arcade?

Il maestro Barry Windsor-Smith torna a lavorare sugli X-Men per illustrare Vitamorte II, sequel dell’amatissima storia di Tempesta!

Ci avviciniamo al 200° numero di Uncanny X-Men con tre episodi mozzafiato!

Inizia qui Guerre ad Asgard, con i disegni di Arthur Adams!

X Lives/X Deaths of Wolverine 1

Variant Cover

Wolverine 423

Autori: Frank Martin, Joshua Cassara, Benjamin Percy

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene:

X Lives of Wolverine (2022) #1 Variant Cover

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713210

7,00 €

L’esaltante inizio di un’esaltante miniserie… anzi due!

Preparatevi a una serie di salti nel passato, con Logan che deve impedire a Omega Red di cambiare il corso della storia!

Ma cosa c’entrano Jean Grey, Charles Xavier e, soprattutto… Mikhail Rasputin?

Una doppia storia imperdibile che potrebbe cambiare il passato e il presente di personaggi chiave!

X-Men 7

Gli Incredibili X-Men 388

Autori: Marte Gracia, Pepe Larraz, Gerry Duggan

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men (2021) #7

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Le incredibili e inevitabili origini di Capitan Krakoa!

Ma chi si nasconde dietro alla maschera? È davvero un mutante?

E perché Ciclope non può impedire che entri a far parte degli X-Men?

Inoltre… il Dr. Nemesis muove finalmente e ufficialmente guerra all’X-team!

Spider-Man 2099 6

L’Ultimo Ballo

2099 Collection

Autori: Warren Ellis, Mike McKone, Ron Lim, Peter David, AA.VV.

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26

Contiene:

Spider-Man 2099 (1992) #39/46, 2099 Genesis (1996) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707974

27,00 €

A grande richiesta, gli ultimi numeri della serie originale dedicata a Miguel O’Hara!

Una raccolta di racconti del 1996 mai ristampati negli Stati Uniti, con l’arrivo di Goblin 2099!

Ospiti speciali, i Fantastici Quattro… originali?!

Inoltre, 2099 Genesis di Warren Ellis e Dale “Shazam!” Eaglesham!

Le uscite Panini Comics del 21 aprile 2022

Harry Potter Wizarding World – Schermi Incantati : Animali Fantastici

I Segreti di Silente

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 0

Formato: 23X23

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711223

35,00 €

Tra vecchi e nuovi animali fantastici, la bizzarra e intrepida squadra di Newt Scamander si prepara ad affrontare il mago oscuro Grindelwald, ma la posta in gioco è troppo alta perché Silente possa ancora restare in disparte. Animali fantastici: i segreti di Silente trasporta i lettori nel mondo della magia portato in vita sul grande schermo, in un favoloso viaggio interattivo alla scoperta dei suoi più affascinanti segreti.

Totò in l’Erede di Don Chisciotte: Primo Tempo

Autori: Fabio Celoni

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Con Cofanetto Raccoglitore

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788828712299

23,00 €

In occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò, il Principe della risata, è in arrivo il primo volume di Totò in L’erede di Don Chisciotte, la nuova opera inedita di Fabio Celoni, concepita a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo, scritto a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora. Un’occasione unica per portare alla luce un progetto che celebri il grande umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò, che al suo fianco vedrà il sodale di una vita, Aldo Fabrizi, nei panni di un irresistibile Sancho. La grande maestria artistica di Fabio Celoni al servizio di un’opera che è destinata a diventare un cult.

Star Wars: L’Alta Repubblica 12

Autori: Georges Jeanty, Cavan Scott

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #12

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712411

3,00 €

Lo Sceriffo Avar Kriss è pronta a qualunque cosa pur di assicurare alla giustizia Lourna Dee, dopo che i Nihil hanno scatenato contro i Jedi un misterioso orrore. Inoltre, la verità su Sskeer e il futuro dell’ex Maestro di Keeve Trennis.

Star Wars 14

Star Wars 82

Autori: Raffaele Ienco, Charles Soule, Ramón Rosanas, Greg Pak

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2020) #15, Darth Vader (2020) #14

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Continua il crossover La guerra dei cacciatori di taglie! Mentre Luke si unisce alla Squadriglia Starlight in una missione vitale per la flotta ribelle, tocca a Leia, Chewie e Lando tentare di salvare Han dalle mani di Boba Fett. Per Darth Vader, invece, il nemico si cela fra i più alti ranghi Imperiali!

Star Wars – I Racconti 5

Fantasmi di Hoth

100% Star Wars Legends

Autori: Steve Niles, Davide Della Vecchia, Cary Nord

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars Tales (1999) #17/20

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712336

21,00 €

Penultimo volume per la serie che raccoglie le storie di Star Wars realizzate dai migliori team creativi del fumetto americano! La Base Eco su Hoth si popola di fantasmi davanti a Ciube. Inoltre, i racconti che coprono ogni angolo del mito di Boba Fett!

Blade Runner 2029 2

Echi

Autori: Andres Guinaldo, Mike Johnson

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Blade Runner 2029 (2021) #5/8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712350

16,00 €

Un nuovo capitolo inedito e a fumetti dell’entusiasmante saga di Blade Runner! Los Angeles, 2029. La città è nel caos, preda della rivoluzione replicante capitanata da Yotun, un Nexus 6 che è in qualche modo sopravvissuto alla sua obsolescenza programmata. L’unica che può fermare Yotun è la Blade Runner Ash, ma in questo momento è prigioniera dei replicanti ribelli.

Rat-Man Gigante 98

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Bianco e Nero

3,00 €

Esiste un mondo dove i super eroi esistono. Anzi, dove ne esiste solo uno. Il Rat-Man. È il mondo di Rat-Man dove non c’è scampo: è inutile che cancelliate l’hard disk, che tanto i server sanno già tutto, di quella cosa del cavallo e del tanga di Peppa Pig. E della fine. La fine di Rat-Man. Il conto alla rovescia comincia qui.

I Nostri Incontri col Male: Le Avventure del Professor J.T. Meinhardt e del suo Assistente Mr. Knox

Autori: Mike Mignola, Warwick Johnson Cadwell

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 88

Formato: 17X26

Contiene: Our Encounters With Evil (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712442

14,00 €

Dalla mitica penna di Mike “Hellboy” Mignola nascono lo studioso delle più malvage creature della notte, il Professor J.T. Meinhardt, e il suo fido assistente, Mr. Knox. I due daranno la caccia a ogni vampiro, licantropo o orrore assortito. Disegnata da Warwick Johnson- Cadwell, ecco la prima di una serie di avventure che faranno luce su verità che non sono mai come appaiono.

“Hai sentito che ha fatto Eddie Gein?”

Autori: Harold Schechter, Eric Powell

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 17X26

Contiene: Did You Hear What Eddie Gein Done?

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828712367

22,00 €

Uno dei più grandi autori di true crime, Harold Schechter, e il cinque volte vincitore dell’Eisner Award Eric Powell (The Goon) uniscono le forze per raccontare la storia del più efferato assassino nella storia americana: Ed Gein. L’uomo che ha terrorizzato gli Stati Uniti negli anni Cinquanta, ispirando film come Psyco e Il silenzio degli innocenti, raccontato in tutto il suo drammatico orrore.

Totò in l’Erede di Don Chisciotte: Primo Tempo

Autori: Fabio Celoni

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 21.8X28.7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711919

18,00 €

In occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò, il Principe della risata, è in arrivo il primo volume di Totò in L’erede di Don Chisciotte, la nuova opera inedita di Fabio Celoni, concepita a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo, scritto a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora. Un’occasione unica per portare alla luce un progetto che celebri il grande umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò, che al suo fianco vedrà il sodale di una vita, Aldo Fabrizi, nei panni di un irresistibile Sancho. La grande maestria artistica di Fabio Celoni al servizio di un’opera che è destinata a diventare un cult.

Le uscite Panini Disney della settimana dal 21 al 27 aprile

Topolino – Neon Edition + Cofanetto

Marco Gervasio

Disney Grandi Autori 95

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Volume 1 + Raccoglitore

Rilegatura: Cofanetto

Interni: Colori

13,00 €

Inaugura una nuova serie di quattro volumi dedicati a raccolte di avventure scritte e disegnate dallo stesso autore. Per questa collana di “artisti completi” si parte con l’amatissimo Marco Gervasio, di cui troviamo storie che spaziano da Paperopoli a Topolinia, ma anche in quanto ad argomenti trattati: gaffe e batticuori in Eta Beta e la cotta stellare, atmosfere noir e tante gag in L’ispettore Manetta e gli alibi perfetti, e una buona dose di sfortuna ma anche di empatia in Paperino e il primo della lista, in cui Paperino ricorda come ha avuto origine il suo famigerato elenco dei debiti, solo per citarne alcune… Un volume imperdibile, impreziosito dalla copertina e dai bordi ai lati verde fluo; disponibile anche nella versione con cofanetto raccoglitore.

PK – La Danza del Ragno d’Oro

Topolino Fuoriserie 7

Autori: Paolo Mottura, Alessandro Sisti

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

10,00 €

Mentre la Ducklair Tower si affolla di nuovi e sorprendenti inquilini, un’alba mai vista sorge su Paperopoli! Con metodi arcani che perfino Uno stenta a comprendere, la Soave Signora e l’implacabile Anansi sono decisi a imporre al mondo… ordine e serenità? Non suona male, eppure Pikappa la pensa diversamente. Per fortuna ad aiutarlo è in arrivo un’ospite inattesa… Scritta da Alessandro Sisti e disegnata da Paolo Mottura, una nuova, imperdibile avventura di PK!

Gli Italici Paperi

Topolino Extra 9

Autori: Matteo Venerus, Emmanuele Baccinelli

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

13,00 €

La collana Topolino Extra si arricchisce di un nuovo volume dedicato alla divertente tribù degli Italici Paperi per raccontare la Storia, quella con la S maiuscola, ma dal loro punto di vista. Un’avventura corale ambientata ai tempi della Roma Repubblicana che fa incursione nell’Italia dei primi secoli a.C. grazie a una dettagliata documentazione e tanto umorismo. Lo sceneggiatore Matteo Venerus e il disegnatore Emmanuele Baccinelli, autori della parodistica epopea romana, ci svelano dietro le quinte e curiosità sulla lavorazione della saga.

Topolino – Neon Edition 1

Marco Gervasio

Disney Grandi Autori 95

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

8,00 €

Inaugura una nuova serie di quattro volumi dedicati a raccolte di avventure scritte e disegnate dallo stesso autore. Per questa collana di “artisti completi” si parte con l’amatissimo Marco Gervasio, di cui troviamo storie che spaziano da Paperopoli a Topolinia, ma anche in quanto ad argomenti trattati: gaffe e batticuori in Eta Beta e la cotta stellare, atmosfere noir e tante gag in L’ispettore Manetta e gli alibi perfetti, e una buona dose di sfortuna ma anche di empatia in Paperino e il primo della lista, in cui Paperino ricorda come ha avuto origine il suo famigerato elenco dei debiti, solo per citarne alcune… Un volume imperdibile, impreziosito dalla copertina e dai bordi ai lati verde fluo; disponibile anche nella versione con cofanetto raccoglitore.

Mickey e i Mille Gambadilegno

Disney Collection 5

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 80

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

Il nuovo titolo della splendida collana di graphic novel Disney by Glénat questa volta ha un’impronta decisamente fantasy. Tornano protagonisti Topolino e i suoi amici, che dovranno rinunciare alla bucolica tranquillità della loro foresta per sventare i loschi piani di Pietro Gambadilegno, deciso a impadronirsi dell’immenso tesoro custodito da un drago sputafuoco. Avvincente, divertente e autoironico, questo nuovo capolavoro grafico e narrativo arricchisce con il punto di vista di Jean-Luc Cornette e Thierry Martin la meravigliosa e inimitabile storia editoriale di Topolino.

Io Pippo

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X24.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708780

25,00 €

Continua la collana di eleganti e preziosi volumi monografici, tutti dedicati ai grandi protagonisti del mondo Disney. Questo mese è il turno di Pippo, con una raccolta di avventure scelte per mostrare il meglio del simpaticissimo migliore amico di Topolino, permettendo anche ai lettori più giovani di leggero (o rileggere) le grandi storie a lui dedicate. Grandi avventure ma anche risate, per 304 pagine di imperdibile fumetto.

Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi

Autori: Giorgio Cavazzano, Romano Scarpa, Guido Martina, Giovan Battista Carpi, Andrea Freccero, Alberto Savini, AA.VV.

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 376

Formato: 18.3X24.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708537

39,90 €

Un volume pregiato per una delle saghe cult della storia Disney. Con copertina telata, dettagli in oro e un’esclusiva nona ed inedita moneta della saga direttamente incastonata nella copertina, il libro raccoglie integralmente tutti gli 8 episodi originali della saga di Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi del 1970, firmati da Guido Martina, Giovan Battista Carpi, Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, a cui si aggiunge il capitolo Extra in due tempi realizzato nel 2005 da Alberto Savini e Andrea Freccero. Un ampio e approfondito apparato redazionale commenta l’intera saga e i singoli capitoli, mentre la prefazione è affidata ad Andrea Freccero e la postfazione ad Alberto Savini. Impreziosisce questa edizione la copertina inedia disegna da Andrea Freccero.