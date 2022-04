Boruto: l’anticipazione del prossimo episodio annuncia uno scontro

L’assedio del Clan Funato sta per cominciare nel prossimo episodio di Boruto. L’esercito di shinobi del Mizukage è stato tratto in inganno e a difendere le porte del Villaggio della Nebbia è un manipolo di ninja guidato da Kagura. Decisivi per le sorti della battaglia saranno i nuovi Spadaccini della Nebbia. Da che parte di schiereranno?

In Boruto 244 abbiamo assistito alla storia d’amore e tradimento di Buntan. La kunoichi, che possiede le spade Zanne, fu tradita dal suo compagno Shizuma Hoshigaki e per questo ha deciso di riporre la sua fiducia in Kagura.

Anche Kyoho è sicuro nel voler proteggere gli abitanti del villaggio, ma Hebiichigo è preda dell’indecisione in Boruto 244.

Infine, colei che ora possiede la Taglia e Cuci, decide di fuggire via, arrivando persino a colpire Metal Lee che cercava di convincerla nel restare. Kagura non ha però perso le speranze, e ha inviato gli altri due spadaccini della Nebbia in missione di salvataggio.

Nell’anteprima della puntata 245 della serie anime, Buntan e Kyoho sembrano aver trovato la loro compagna. Ci si chiede quindi se Hebiichigo si lascerà convincere, oppure tradirà i suoi amici portandoli nella trappola dei Funato.

Di seguito è possibile guardare l’anticipazione del prossimo episodio di Boruto, come riporta l’account Twitter Abdul_S17:

Boruto Episode 245 Preview [English Sub] Title: “Funamushi's Tenacity” (4/17) pic.twitter.com/z6RBwbI5iN — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 10, 2022

Nel mentre, i pochi uomini rimasti al villaggio devono affrontare l’assalto delle truppe d’elite guidate da Funamushi.

Kagura e i ninja della Foglia del Team 7 e del Team 5 si scontrano con colui che attraverso la Tecnica del Richiamo può evocare delle mortali sanguisughe.

Ricordiamo che si tratta di è un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. Nel novembre 2020, Kodachi si è dimesso, e Kishimoto stesso è subentrato come scrittore.

Esso costituisce uno spin-off e un sequel di Naruto, dello stesso Kishimoto. Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.