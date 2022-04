Il comico Valerio Lundini presenzierà al Napoli Comicon 2022, in veste di presentatore. La celebre fiera del fumetto si terrà presso la Mostra d’Oltremare dal 22 aprile al 25 aprile prossimi.

Il conduttore e comico presenterà la cerimonia di consegna dei Premi del Palmarès Ufficiale di Comicon 2022 accompagnato dal Direttore Artistico del festival Matteo Stefanelli.

L’evento si terrà domenica 24 aprile alle ore 19:30, presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare.

Il conduttore è inoltre parte della giuria dei premi insieme al presidente Giuseppe Palumbo (fumettista e creatore di Ramarro), Paola Bristot (docente presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia e presidente di Viva Comix), Melancholia (un gruppo musicale) e Dario Sansone (disegnatore e cantautore).

Diplomato in Disegno e Tecnica del Fumetto alla Scuola Romana dei Fumetti, Valerio Lundini si è spesso dichiarato fan e amante della nona arte, e proprio per questo ha deciso di partecipare e presenziare all’evento.

Attualmente è impegnato nella realizzazione della terza stagione del programma televisivo Una pezza di Lundini, di cui è co-ideatore con Giovanni Benincasa e co-conduttore con Emanuela Fanelli, che va in onda nella fascia di seconda serata su Rai 2.

Valerio Lundini si iscrive inizialmente alla facoltà di Giurisprudenza, a cui rinuncia per passare a Lettere. Dopo la laurea in Lettere e un diploma alla Scuola Romana di Fumetti, Valerio Lundini inizia a collaborare in qualità di autore con diversi programmi radiofonici e televisivi.

In particolare, figura tra gli autori di 610 e di Programmone, entrambi in onda su Rai Radio 2. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma Battute? in onda in seconda serata su Rai 2.

Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L’Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay.

Sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma Una pezza di Lundini, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 7 settembre 2020 ed arrivato ormai alla sua terza stagione.

Nel 2021 partecipa alla terza serata del Festival di Sanremo 2021 in qualità di ospite, insieme a Roy Paci, per la serata cover al fianco di Fulminacci con il brano Penso positivo di Jovanotti.

Nello stesso anno esce Era meglio il libro, la sua prima opera letteraria.