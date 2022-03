Napoli Comicon: ecco le candidature ufficiali ai Premi del Palmarè 2022

Dopo lo straordinario manifesto della fiera disegnato da Frank Miller, arrivano succose novità!

Come tradizione, nell’ambito della XXII edizione di COMICON (presso Mostra d’Oltremare, Napoli, dal 22 al 25 aprile 2022), saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON composto dai Premi Micheluzzi, destinati a ricompensare opere italiane, e dai Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

Composto da 10 riconoscimenti competitivi, il Palmarès Ufficiale del festival sarà svelato nel corso della cerimonia di premiazione, prevista per domenica 24 aprile 2022 alle 19.30 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo, sito all’interno della Mostra d’Oltremare.

I Premi Micheluzzi, denominati in omaggio al maestro Attilio Micheluzzi, ricompensano opere a fumetti di creazione e produzione italiana pubblicate nel corso del 2021. I Premi COMICON, invece, ricompensano le opere a fumetti di produzione straniera e/o internazionale pubblicate nel 2021, in lingua italiana e distribuite nelle edicole e/o librerie italiane.

Infine dall’edizione 2022 il Palmarès Ufficiale include anche il Premio Micheluzzi “Nuove Strade”, con una formula rinnovata che ne rafforza il valore, permettendo allo storico premio di scouting – dedicato sin dal 2000 alla scena delle autoproduzioni fuori dai radar dell’editoria professionale – di ottenere la stessa attenzione e visibilità riservate alle categorie consolidate dei Premi.

Le opere candidate nelle diverse categorie sono scelte da un Comitato di Selezione composto da cinque membri fra i più qualificati esperti italiani di fumetto, giornalisti e critici (i giornalisti Andrea Antonazzo e Mattia Nesto; la traduttrice e saggista Federica Lippi; la content creator Elisa Giudici; il libraio Max Favatano) e da due membri dello staff del Festival, nella figura del Direttore Artistico Matteo Stefanelli e di alino, membro fondatore del Festival.

Le sole candidature per la categoria Migliore Autoproduzione (Premio Micheluzzi Nuove Strade) sono selezionate direttamente dal team del festival in collaborazione con Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona.

Di seguito tutte le candidature ufficiali:

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Miglior Fumetto

Fiordilatte, Miguel Vila (Canicola)

La quarta guerra mondiale, Marco Taddei e Spugna (Feltrinelli Comics)

Nippon Monogatari. La missione di Kintaro, Elisa Menini (Oblomov)

Tango, Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico (Coconino Press)

Tristerio e Vanglorio, Federico Fabbri e Francesco Catelani (Edizioni BD)

Migliore Sceneggiatura

10 ottobre #1, Paola Barbato (Sergio Bonelli Editore)

Gli Uomini della settimana #1, Alessandro Bilotta (Panini Comics)

Le parole possono tutto, Silvia Vecchini (Il Castoro)

Speciale Dylan Dog #35. Il pianeta dei morti, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)

Tristerio e Vanglorio, Francesco Catelani (Edizioni BD)

Miglior Disegno

Evase dall’harem, Sara Colaone (Oblomov)

Geist Maschine, LRNZ (Bao Publishing)

Nero, Emiliano Mammucari (Sergio Bonelli Editore)

Nippon Monogatari. La missione di Kintaro, Elisa Menini (Oblomov)

Sweet Paprika, Mirka Andolfo (Star Comics)

Migliore Serie italiana

10 Ottobre, Paola Barbato e Mattia Surroz (Sergio Bonelli Editore)

Calisota summer cup, Marco Nucci e Stefano Intini (Panini Comics)

Gli uomini della settimana, Alessandro Bilotta, Nicola Righi e Sergio Ponchione (Panini Comics)

Nero, Emiliano Mammucari e Matteo Mammucari (Sergio Bonelli Editore)

Speciale Dylan Dog, Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

Migliore Opera Prima

Gli squalificati, Delia Parise (Edizioni BD)

Off-life, Barb (Shockdom)

Sindrome Italia, Tiziana Francesca Vaccaro e Elena Mistrello (BeccoGiallo)

The Prism, Matteo De Longis (Bao Publishing)

UNO, David Marchetti (Hollow Press)

NUOVE STRADE – Miglior Autoproduzione

Frankenstein Magazine #5, AA. VV.

Lokzine #13, AA. VV.

We are the Worms, Edo 9000

E poi muori, Francesca Ferraro (Sputnik Press)

This is Playlist, AA. VV (Amianto Comics)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore edizione di un Classico

Akira, Katsuhiro Ōtomo; trad. Edoardo Serino (Panini Comics)

Cuore nero (Essenziale), Jacques de Loustal e Philippe Paringaux; trad. Igort, Paolo Cesari Stefano Sacchitella e Francesca Scala (Oblomov)

Il mar delle blatte, Filippo Scòzzari (Coconino Press)

Mars New Edition, Fuyumi Soryo; trad. Manuela Capriati (Star Comics)

Tredici notti di rancore, Kazuo Kamimura; trad. Paolo La Marca (Coconino Press)

Migliore Graphic Novel straniero

Book Tour. L’autore incontra il suo pubblico, Andi Watson; trad. Simone Roberto (Edizioni BD)

Il fiume di notte, Kevin Huizenga; trad. Leonardo Rizzi (Coconino Press)

Mi stai ascoltando, Tillie Walden; trad. Caterina Marietti (Bao Publishing)

Pelle d’uomo, Hubert e Zanzim; trad. Francesco Savino (Bao Publishing)

Un brutto weekend, Ed Brubaker e Sean Phillips; trad. Andrea Toscani (Panini Comics)

Migliore Serie straniera

Asadora!, Naoki Urasawa; trad. Manuela Capriati (Panini Comics)

La lanterna di Nyx, Kan Takahama; trad. Asuka Ozumi (Dynit Manga)

La speranza, nonostante tutto. Spirou, Émile Bravo; trad. Marco Farinelli (Nona Arte)

Randagi. Nora to zassou, Keigo Shinzo; trad. Matteo Cremaschi (J-Pop Manga)

Rorschach, Tom King e Jorge Fornés; trad. Leonardo Rizzi (Panini Comics)

Giovani Letture

Era il nostro patto, Ryan Andrews; trad. Laura Tenorini (Il Castoro)

Il cerchio magico, Carlotta Scalabrini (Bao Publishing)

Le parole possono tutto, Silvia Vecchini e Sualzo (Il Castoro)

Mule Boy e il troll dal cuore strappato, Øyvind Torseter; trad. Alice Tonzig (Beisler)

Stargazing, Jen Wang; trad. Caterina Marietti (Bao Publishing)