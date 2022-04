One Piece: Red – Cosa pensano i fan della figlia di Shanks il Rosso?

One Piece: Red si è rivelato con un nuovo trailer, ed ha mostrato delle carte nascoste da troppi mesi ormai. Dopo Gold e Stampede, il 6 agosto 2022 arriverà finalmente il quindicesimo lungometraggio dedicato alla saga di Eiichiro Oda.

Il rosso è preponderante in One Piece: Red, ma non solo perché l’Imperatore è al centro delle vicende raccontate nel film, ma anche per altri motivi che saranno rivelati durante il corso della visione.

Nel nuovo trailer, da come già discusso negli articoli antecedenti, scopriamo che Shanks ha una figlia di nome Uta, apparsa anche nei materiali promozionali del film senza descrizione annesse, così da alimentare la fame del pubblico in attesa di rivelazioni.

Il personaggio di Uta nel nuovo trailer sembra già apparire di più in confronto al padre (c’era da aspettarselo) e notiamo anche un evidente interazione con la Ciurma di Cappello di Paglia, che apprenderà sicuramente numerose vicende appartenenti al passato del pirata dai capelli rossi.

Ma cosa pensano i fan di One Piece sulla rivelazione della figlia di Shanks?

Lemmie guess, daughter hates shanks for leaving her ,talks shit about shanks, luffy gets triggered. they start fighting

I commenti sono stati spesso indifferenti, ma anche negativi, specialmente per due semplici motivi. Per prima cosa, il design di Uta è simile a quello di Shoto Todoroki di My Hero Academia; infatti ha la stessa palette di colori per il viso e soprattutto i capelli a metà tra rosso e bianco.

Altri semplicemente non vogliono accettare il fatto che Shanks abbia una figlia, evidentemente per via del codice riguardante la vita del pirata o cose del genere; o forse non esiste neanche un motivo ben definito.

Fortunatamente non mancano nemmeno i pareri positivi da parte dei fan che la vorrebbero addirittura canonica all’interno della storia principale. Voi cosa ne pensate?

Shanks when he remembers that he has a daughter and luffy isn’ his son pic.twitter.com/vmhCWtErTL

I must say, I really wish & hope that Uta is actual canon daughter of Shanks, though she's being used in this semi-canon film.

*Internally cries about Makino*

The music seems to be the core & strong element of the film. Many characters involved & it radiates a powerful story. pic.twitter.com/kSNglqMZG3

— Vivek (@VivekDMurmu) April 12, 2022