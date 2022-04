Tra le uscite Planet Manga del 14 Aprile 2022 troviamo i secondi volumi di Batman e la Justice League e Demon Slave. Inoltre si segnalano le nuove uscite di Chainsaw Man e Domestic Girlfriend.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 14 Aprile 2022. Vi ricordiamo che potete sempre consultare tutte le uscite di Aprile e di Maggio.

Panini: le uscite Planet Manga del 14 Aprile 2022

Agente 008 12

Manga Drive 33

4,90 €

Autori: Syun Matsuena

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Kimi wa 008 12

Rilegatura: Brossurato

Dopo l’attacco dei Dogura Magura, l’istituto Nakano deve chiudere per tre giorni e gli studenti vengono rimandati a casa. Ayame non ha però un luogo dove tornare, così Eito decide di invitarla a casa sua!

Chainsaw Man 10

Monsters 20

5,20 €

Autori: Tatsuki Fujimoto

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Chainsaw Man 10

Rilegatura: Brossurato

LA QUIETE… PRIMA DI UNA DEVASTANTE E SANGUINOSA TEMPESTA!

L’ultima tragica battaglia ha annientato Denji, lasciandolo in balia della disperazione più profonda. L’unica persona che può aiutarlo a ritrovare la pace è Makima, ma non potrà che trattarsi soltanto di una calma apparente…

Batman e la Justice League 2

Manga Blade 61

5,20 €

Autori: Shiori Teshirogi

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Batman and the Justice League 2

Rilegatura: Brossurato

I CHARACTERS DC INTERPRETATI DALL’AUTRICE DI SAINT SEIYA — THE LOST CANVAS: IL MITO DI ADE

Un nuovo criminale si unisce a Joker e Lex Luthor per conquistare il potere a Gotham City: Ocean Master. E mentre Batman e la Justice League combattono per fermarli, Aquaman è costretto a un confronto con il fratellastro…

Demon Slave 2

Manga Heart 48

5,20 €

Autori: Yohei Takemura, Takahiro

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Mato seihei no Slave 2

Rilegatura: Brossurato

YUKI HA CORONATO IL SUO SOGNO

Divenuto lo schiavo di Kyoka e destinato a un’insulsa vita da sguattero, Yuki può finalmente combattere i terrificanti Shuki e appagare il suo bisogno di protagonismo. Oltretutto, la padrona è tenuta a premiarlo per ogni azione…

Domestic Girlfriend 26

Collana Japan 168

5,50 €

Autori: Kei Sasuga

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Domestic na kanojo 26

Rilegatura: Brossurato

Natsuo ha dei dubbi sui veri sentimenti di Hina e non sa più come comportarsi. È meglio inseguire un amore impossibile o tornare sui propri passi? Di certo dovrà decidere in fretta, perché Rui ha bisogno del suo aiuto!

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 3

14,90 €

Autori: Naoki Urasawa

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 426

Formato: 15X21

Contiene: 20th Seiki Shonen Kanzenban 3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

SOLO KENJI PUÒ IMPEDIRE ALL’AMICO DI DISTRUGGERE IL MONDO…

Ricercato dalla polizia come terrorista, il mancato rocker cerca di riunire attorno a sé degli alleati. Manca davvero poco al 31 dicembre 2000, il giorno in cui, secondo il Libro delle Profezie, l’umanità dovrebbe estinguersi. Potrà il genere umano vedere il nuovo secolo?

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto 16/20 Pieno

27,50 €

Autori: Kentaro Miura

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Berserk Collection Serie Nera 16/20

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto 16/20 Vuoto

5,50 €

CONTINUA LA RACCOLTA IN COFANETTO DEL CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA

Sopravvissuto agli orrori dell’Eclissi, Gatsu continua la lotta contro gli infernali Apostoli e i loro seguaci. Non saranno gli unici nemici che dovrà affrontare: i membri dell’Ordine della Santa Catena Ferrea, infatti, considerano il Guerriero Nero un pericoloso eretico… Il cofanetto per i nn. 16/20 di Berserk Collection Serie Nera è, come sempre, disponibile sia pieno che vuoto.

We Never Learn 20

Manga Mega 54

4,90 €

Autori: Taishi Tsutsui

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Bokutachi wa benkyo ga dekinai 20

Rilegatura: Brossurato

Dopo la laurea, Nariyuki viene assunto come insegnante su un’isoletta sperduta. Non si immagina nemmeno che, nella clinica locale, troverà una sua vecchia, amatissima conoscenza! Il finale alternativo dedicato ad Asumi!

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 10

12,00 €

Autori: Hiromu Arakawa

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 248

Formato: 15X21

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 10

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UN DECIMO VOLUME CHE HA DAVVERO DI TUTTO

Da Scar agli homunculus, da un importante flashback sulla guerra di Ishval, all’entrata in scena di un nuovo importantissimo personaggio. E poi Roy e Riza, Winry, i vari character provenienti da Xing e altro ancora…