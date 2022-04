My Hero Academia: quando ha fallito One for All?

My Hero Academia sta raccontando alcune tra le storie più interessanti dei nemici mentre ci si avvicina alla fine della serie.

In effetti, l’attesissimo Final War Arc di My Hero Academia no ha solo arricchito la Lega dei Villains, ma ha anche messo in atto una vera guerra combattuta.

Il capitolo 350 offre finalmente una delle storie più importanti sui cattivi: come Toya Todoroki è diventato lo psicopatico fiammeggiante, Dabi!

Il dottor Garaki imprigionato, racconta a una guardia carceraria di uno dei più grandi piani falliti di All For One. Raccogliere bambini che potrebbero fungere da potenziali sostituti per Tomura Shigaraki come nuovo recipiente di All For One.

Le fiamme di Toya Todoroki bruciarono il fianco della montagna di Sekoto Peak mentre il ragazzo tentò di impressionare suo padre, Endeavour.

Toya ha bruciato tutto il suo corpo nello sforzo e si è arreso alla morte. Successivamente si risveglia in una vita completamente nuova!

All For One ha visto il potere di Toya e l’ha scelto come un potenziale recipiente, salvando il ragazzo dall’inferno fiammeggiante sulla montagna.

Il dottor Garaki ha impiegato tre anni interi per ricostruire il corpo di Toya mentre il ragazzo era in coma. Tuttavia, il tempo non era ancora abbastanza per spezzare l’ossessione di Toya nel mettersi alla prova con suo padre. Il ragazzo così fugge dalla struttura di Garaki.

Quella svolta del destino ha portato “Dabi” a essere considerato un “esperimento fallito” nelle parole di Garaki. Uno che lui e All For One avevano cancellato per sempre.

Detto questo, il dottore afferma che Dabi è l’unico jolly a cui prestare attenzione. “Quel ragazzo non ha mai comprato ciò che stavamo vendendo“.

Garaki spiega che Dabi non ha mai abbracciato la missione o le opinioni di All For One. Continua dicendo che il lavoro che hanno fatto sul suo corpo avrebbe dovuto ucciderlo in appena un mese.

Invece, Dabi è sopravvissuto da solo e alla fine è tornato alla League of Villains e Garaki sapeva esattamente perché: Dabi voleva morire in modo spettacolare.