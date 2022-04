Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana – Dall’11 al 17 aprile 2022

Le Storie 114 – Un ragazzo nel Far West. Seconda parte

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Uscita: Edicola 12/04/2022

Prezzo: 4,50 €

Soggetto: Nolitta Guido

Sceneggiatura: Nolitta Guido

Disegni: Bignotti Franco, Donatelli Franco

Copertina: Bignotti Franco

Nel suo petto, però, brucia ancora la rabbia per la perdita dello zio Slim e cresce il desiderio di avere giustizia… per l’assassino la resa dei conti è vicina! E a seguire… Voudou, una storia breve firmata Nolitta e Donatelli!

Zagor Classic 38 – Il forte abbandonato

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 80

Uscita: Edicola 14/04/2022

Prezzo: 3,90 €

Soggetto: Nolitta Guido

Sceneggiatura: Nolitta Guido

Disegni: Ferri Gallieno

Colori: GFB Comics

Copertina: Ferri Gallieno

Dylan Dog. La macchina umana

Formato: 22 x 30 cm, b/n

Tipologia: Cartonato

Pagine: 112

Uscita: Libreria 14/04/2022

Soggetto: Bilotta Alessandro

Sceneggiatura: Bilotta Alessandro

Disegni: De Tommaso Fabrizio

Copertina: De Tommaso Fabrizio

Nuovi incubi per Dylan Dog, in una storia in cui a farla da padrone è l’orrore della pura e semplice realtà: una quotidianità scandita dalle lancette dell’orario di lavoro in una multinazionale dalle mire oscure.

Perché Dylan si trova lì? Come ci è finito? In un mondo in cui il confine tra incubo e realtà è ormai labile, l’Indagatore dell’Incubo dovrà lottare per la propria salvezza e per trovare una via di fuga che si nasconde tra le pieghe di un amore contrastato.

Contiene l’episodio “La macchina umana“.