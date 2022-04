Attack on Titan fin dalla prima puntata ha messo in scena una violenza incredibile, volto a mostrare e rappresentare gli orrori a cui il pubblico andava in contro.

Nonostante questo (o forse proprio per questo) il manga di Isayama ha tenuto testa al mondo che cambiava, intrattenendo e incuriosendo per 10 anni il pubblico che ancora oggi attende il finale dell’anime come se fosse il nuovo Messia.

L’illusione all’interno di un mondo stabile e tranquillo, come già accennato a inizio articolo, viene sconvolto fin dalla prima puntata, mostrato tutto l’orrore di qui la storia è capace.

I Giganti sfondano le mura e iniziano a divorare gli uomini come se niente fosse, davanti agli occhi increduli e terrorizzati dei bambini. Tuttavia le minacce non sono scaturite solo dai Giganti, ma nel corso della storia assisteremo ad altre atrocità.

Oggi andiamo a scoprire i 9 modi peggiori di morire all’interno di Attack on Titan, la drammatica e truculente opera che ha catturato tutto il mondo.

Prima di leggere la classifica vi ricordiamo che ci sono SPOILER visto che si analizza una varietà di situazioni messe in scena dalle varie stagioni/capitoli.

9) Mangiato da un gigante

Per quanto sia scontato se si analizza è una morte non solo atroce ma anche sofferente, sia nel subirla che nel vederla. Infatti i Giganti prima di mangiare il loro cibo tendono sempre a rosicchiare e spezzare ossa e arti, per infondere non solo paura psicologica ma anche un dolore fisico atroce alla vittima.

8) Ucciso da una Lancia Fulmine

Il punto debole dei giganti, situato nella parte inferiore della nuca, è uno degli aspetti più conosciuti in Attack on Titan, ma come dimostrato nel corso delle stagioni, non è facile da raggiungere ed è davvero rischioso per la vita tentare un attacco del genere.

Ecco perché la Squadra di Ricerca ha costruito nuove tipologie di armi, tra le quali le efficaci Lance Fulmine. Un’arma capace anche di perforare il Gigante Corazzato e quindi oggettivamente letale per un essere umano, che oltre a morire soffrirebbe come non mai.

Un assaggio della letalità della Lancia Fulmine possiamo averlo nello scontro tra Zeke e Levi, dove quest’ultimo finendo coinvolto nell’esplosione della lancia, si riduce violentemente in fin di vita.

7) Ucciso senza motivo da un fanatico Jaegerista

Successivamente alla guerra tra Giganti e umani, Isayama racconta la crudeltà degli uomini, che fin dall’antichità si scontrano e si distruggono a vicenda. Anche in Attack on Titan si discute di questo tema e la fazione schierata con Eren politicamente è davvero violenta, capace di esecuzioni orrorifiche anche senza un motivo apparente.

6) Mangiato vivo dai cani Uno dei punti più toccanti e macabri della serie viene raggiunto in un flashback: Grisha Jaeger era solo un ragazzino quando vide la sua sorellina Faye sbranata da un gruppo di cani per mano di alcuni soldati Marleyani.

Un atto violento e crudele alimentato semplicemente dall’odio incondizionato di Marley nei confronti degli Eldiani, alimenta un crudele omicidio verso una bambina, sconvolgendo non solo gli eventi successivi ma anche la psiche del pubblico.

5) Ingerire il fluido spinale di Zeke e diventare un Gigante nonpensante Prima della comparsa del Gigante Bestia nessuno sapeva come fosse possibile che degli umani avessero la possibilità di tramutarsi in Giganti. Col passare del tempo si è intuito di come questo essere fosse in grado di chiamarli, confermando anche la teoria che il Gigante Bestia poteva addirittura crearli.

Se si ingerisce il fluido spinale di Zeke infatti, basta successivamente un suo urlo per entrare a far parte della schiera di mostri enormi che infesta l’isola di Paradis, e ne abbiamo un’ampia dimostrazione quando in un certo episodio alcuni soldati hanno realizzato troppo tardi cosa si trovasse nel vino, andando incontro ad una fine orribile.

4) Imprigionato in un guscio eterno Seppur non si tratta di una vera e propria morte, rimanere intrappolati per l’eternità è una punizione forse anche peggiore. Annie per evitare di essere catturata ha proceduto a cristallizzarsi con l’indurimento dei Giganti, rimanendo così intrappolata per sempre in questa sorta di “muraglia” naturale, che gli dona una coscienza in gradi di capire, ma che non gli da la possibilità di reagire e mostrare quindi segni vitali. Per capire il concetto e l’atrocità della cosa ad esempio, parliamo della madre di Connie, trasformatasi in gigante e impossibilitata a muoversi per via dei suoi arti, rimanendo tramite un loop eterno maledetto, distesa immobile sulla sua casa.