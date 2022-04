Dragon Ball: cosa può imparare Goku da Vegeta? Ecco una top 10

Il protagonista di Dragon Ball, ovvero Goku, nel corso delle saghe che compongono la storia, ha dimostrato di non essere in grado di gestire situazioni complesse, tramite la freddezza, la logica, la strategia facendo spesso, solo affidamento al suo istinto.

A tal proposito, dato che il suo eterno amico/nemico Vegeta rispecchia queste caratteristiche, cosa potrebbe apprende Goku dal Principe dei Saiyan?

I due rivali nel corso del tempo hanno sviluppato una profonda amicizia, e le situazioni affrontate hanno cambiato Vegeta, rendendolo uno dei personaggi più apprezzati e sfaccettati della storia.

Dall’altra parte Goku è sempre rimasto uguale caratterialmente, mentre è cresciuto in maniera esponenziale nella lotta.

Ma se il protagonista di Dragon Ball avrebbe preso come esempio Vegeta?

Andiamo a vedere 10 lezioni che Goku poteva imparare dal Principe dei Saiyan nel corso del tempo, partendo dalla parte bassa della classifica fino ad arrivare alla prima posizione.

10) Lezioni di stile. Una cosa simpatica che entra in classifica è la monotonia di Goku nell’indossare sempre una tuta da allenamento, mentre Vegeta cerca sempre di adattarsi e crearsi uno stile tutto suo. Qui Goku dovrebbe prendere esempio.

9) Mostrare l’orgoglio Saiyan, quindi acquisire consapevolezza sulla sua razza e prendere sul serio i combattimenti, visto che spesso hanno a che fare con la vita terrestre e una consapevolezza diversa potrebbe sbloccare ulteriori poteri occulti. Proprio come riferito da Whis.

8) Essere un modello migliore per i suoi figli. Con il passare del tempo e i rewatch ci si accorge che effettivamente Goku non è stato, e non è un padre presente per la sua famiglia, a differenza di Vegeta, che cerca di dare sempre il massimo per la sua famiglia; ricordiamo addirittura un sacrificio contro Majin Bu.

7) Goku dovrebbe seguire l’esempio di Vegeta ed essere presente non solo per i suoi figli ma anche per sua moglie Chichi, che da sempre fa tutto il lavoro in famiglia.

6) Goku ha sempre appreso tecniche da altri insegnanti mentre Vegeta ha creato delle mosse tutte sue, tipo il Big Bang Attack. Un esempio che dovrebbe essere seguito visto che la creazione di tecniche proprie ti fa sicuramente maturare come guerriero.

5) Il carattere irriverente e superficiale di Goku potrebbe essere un lato altamente negativo per le battaglie, quindi sarebbe opportuno che il guerriero Z mostrasse rispetto per avversari più potenti di lui, proprio come ha fatto moltissime volte il suo amico/nemico.

4) La serietà in ogni battaglia potrebbe essere una chiave importante per la risoluzione di quest’ultima. A volte il nostro Son Goku prende troppo alla leggera queste cose, anche se spesso e volentieri da lui dipende la vita di tutti i terrestri e quindi potrebbe approcciare gli incontri con una serietà incisiva e imponente.

A volte punti negativi sono considerati positivi e viceversa, e in questo caso per quanto la simpatia di Goku è piacevole, in determinate situazioni occorre essere serio come Vegeta.

3) La capacità di scelte e comprensione degli avversari. Goku ha spesso risparmiato avversari composti da pura malvagità, e questo è stato un male. Il protagonista di Dragon Ball dovrebbe capire che non tutti possono redimersi e che a volte bisogna adottare metodi drastici.

2) L’istinto non è sempre la soluzione. Goku affronta spesso d’istinto le battaglie (proprio come sta avvenendo con Gas) e la mancanza di una strategia lo ha messo spesso alle strette. Quindi pensare prima di agire, come spesso fa il Principe dei Saiyan, potrebbe essere un esempio da seguire.

1) Goku dovrebbe mantenere un attenzione costante durante tutte le battaglie. Nono sottovalutare mai l’avversario e essere pronti a qualunque cosa, sia per se stesso che per gli altri. La mancanza di attenzione e la sua immensa fiducia lo ha spesso messo alle strette o lo ha anche condotto alla morte, come accaduto con Radish.