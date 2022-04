Edizioni Star Comics dopo gli annunci estivi riguardanti Sanpei e Demon Slayer, aggiunge alla lista anche Dragon Ball, che approderà in estate con degli anime comics dedicati a due tra i lungometraggi più apprezzati del franchise.

Come sempre, attraverso i suoi social la casa editrice ha anche rivelato le date di uscita ufficiali dei due prodotti, che come già accennato, arriveranno nel corso della stagione estiva.

Il 29 giugno arriva l’anime comics di Dragon Ball Z – Il Super Saiyan della Leggenda. Tratto dal lungometraggio del 1993. La pellicola introduceva il personaggio di Broly, reso canonico successivamente con il film Dragon Ball Super: Broly.

Re Kaioh del Nord contatta Son Goku per informarlo della distruzione della galassia del sud, avvenuta per mano di un Super Saiyan, chiedendogli di trovarlo e di sconfiggerlo in quanto minaccia anche per il resto dell’universo.

Dal 3 agosto, sempre con Star Comics debutta Dragon Ball Z – Il Diabolico Guerriero degli Inferi. Questo anime comics adatta l’omonimo film del 1995, in cui si scatena una catastrofe all’inferno. I morti, tornano a invadere la Terra e i nostri eroi devono essere pronti a difendere e risolvere la situazione.

All’inferno è successa una catastrofe: a causa di Gaisu, un orco adolescente che ha il compito di sostituire i recipienti per la malvagità delle anime destinate all’inferno tutto il male sprigionato dagli spiriti dei morti è fuoriuscito e i defunti sono tornati in vita.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona.

Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.