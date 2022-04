Attack on Titan: quanti episodi avrà la parte finale della stagione?

Attack on Titan ha concluso la seconda parte della quarta stagione, lasciando tutti con il fiato sospeso ancora una volta. Nonostante la stagione attualmente in corso era confermata come la parte finale, il pubblico si aspettava una conclusione nel corso del 2022 da parte di MAPPA, ma così non è stato.

Quindi Attack on Titan 4×28 non è stato il finale della serie, ma potenzialmente una pausa in attesa della vera conclusione che inizierà il suo tragitto nel corso del 2023, una data che innervosisce e non accontenta i fan della trasposizione anime.

Ma quanti episodi potrebbe avere questa parte finale di Attack on Titan?

Calcolando gli eventi rappresentati e la situazione creata, i capitoli del manga rimasti non sono neanche sufficienti a coprire i 12 episodi classici che compongono una stagione.

Le numerose battaglie presenti nella storia e altre vicende che non anticipiamo, potrebbero essere condensate in pochi minuti e quindi potenzialmente coprirebbero una debole manciata di episodi; sempre se MAPPA non aggiunge approfondimenti personali non presenti nell’opera originale.

Con queste basi Attack on Titan dovrebbe coprire un arco narrativo finale di 8 episodi totali, un numero giusto per adattare i nove capitoli rimasti della storia originale targata da Hajime Isayama.

Attack on Titan è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo.

La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.

L’attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato. È stato tra i 13 manga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, ha vinto il Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi ed è stato nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.