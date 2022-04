Pokémon Esplorazioni: svelata la sinossi della riunione del Team Rocket

Pokémon Esplorazioni con oltre cento episodi ha seguito Ash Ketchum dopo la sua prima vittoria in un torneo Pokemon nella regione di Alola.

Mentre l’ultima stagione ha visto il ritorno di molti alleati, alcuni nemici familiari sono tornati. Stiamo parlando proprio del Team Rocket. La squadra più famosa tra gli anime è rimasto dietro l’angolo per tutta la stagione nel tentativo di spazzare via i Pokemon degli allenatori.

Una nuova sinossi suggerisce che Jesse, James e Meowth stanno per creare una campagna di reclutamento per l’organizzazione criminale. Questo potrebbe che potrebbe causare problemi ad Ash e ai suoi amici.

Attualmente, Ash e Goh non devono preoccuparsi molto del Team Rocket. La coppia, di fatto, continua a concentrarsi sul suo percorso per diventare abbastanza forti da sconfiggere l’allenatore di Galar, mentre si preparano a una partita con il campione di Galar, Leon.

Jesse, James e Meowth hanno avuto difficoltà a tenere il passo con i progressi dei protagonisti, poiché sia ​​Ketchum che Goh sono riusciti ad aggiungere alcuni Pokémon davvero colossali ai loro ranghi. Tra questi ricordiamo personaggi del calibro di Gengar, Dragonite e Suicune per nominare un pochi.

Forse con questa nuova campagna di reclutamento, il Team Rocket potrebbe essere in grado di aggiungere nuovi potenti membri al proprio elenco.

Il 106° episodio di Pokemon Esplorazioni, “A New Show! Team Rocket’s Undercover Kingdom Radio” (letteralmente “Un nuovo show! La radio del regno sotto copertura del Team Rocket”) ha pubblicato la seguente sinossi in cui Jesse, James e Meowth apparentemente ricevono ordini dall’alto per quanto riguarda l’ulteriore espansione del roster del Team Rocket: