Con Pokémon: Esplorazioni si celebrerà un traguardo importante inerente all’anime, che festeggerà i 25 anni con più di 1000 episodi trasmessi. Successivamente all’emozionante video riguardante il viaggio di Ash da Kanto a Galar, oggi possiamo ammirare una nuova Key Visual, con la presenza di Ash e il co-protagonista Goh.

Negli ultimi episodi i due allenatori hanno vissuto vicende molto intense. Goh dopo aver scoperto l’incredibile potenza di Articuno, sta dedicando tutte le sue forze per partecipare al progetto Mew, mentre Ash sta continuando la sua scalata verso la vetta della World Coronation Series.

Tutte queste grandi imprese sono state racchiuse all’interno della Key Visual in questione, che si intitola Go For Dream.

All’interno del font vengono rappresentati l’allenatore Dandel e il suo Charizard, ovvero il Campione che vorrebbe affrontare Ash nel torneo, e Danika, Quillon, compagni di Goh nella ricerca del piccolo Mew, rappresentato adiacente a loro.

Nella parte inferiore dell’immagine Ash e Goh sono seduti su una grande Poké Ball circondati dai loro più grandi amici. Il loro sguardo fiero e pieno di speranza regala una piccola emozione al pubblico che decide di affrontare l’avventura insieme a loro.

Pokémon ha esordito Il 1 aprile del 1997 in Giappone senza avere la consapevolezza che sarebbe diventato un incredibile fenomeno mediatico capace di resistere nel tempo e nello spazio, abbracciando innumerevoli generazioni che ancora oggi seguono il franchise.

Con Pokémon: Esplorazioni la serie anime festeggia i 25 anni insieme a più di 1000 episodi trasmessi. La nuova serie è riuscita a distaccarsi dal volto classico originale, dando spazio al tema del viaggio che passo dopo passo è diventato il fulcro delle nuove puntate. Inoltre accanto ad Ash è stato aggiunto un nuovo co-protagonista: Goh.

Proprio per le grandi avventure che nel corso degli anni hanno coinvolto Ash, il franchise ha pubblicato un video celebrativo, per festeggiare lo storico e commovente traguardo.

Un brivido lungo la schiena sicuramente scorrerà nell’animo degli appassionati che hanno assistito alla partenza da Biancavilla di Ash al fianco di uno scontroso Pikachu, fino al raggiungimento del titolo di Campione della Lega di Alola, passando per i numerosi scontri che hanno sancito la crescita del protagonista.

Ecco il video commemorativo dell’anime Pokémon insieme alla clip che segna il ritorno di Greninja: