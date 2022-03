Pokémon Esplorazioni ha mostrato tutta la potenza del Leggendario Articuno, durante l’ultimo episodio trasmesso.

La nuova serie dell’anime sta esplorando ogni singola regione trattata e quindi sia i fan moderni che quelli di vecchia data possono godere di questo fantastico mondo, comprensivo anche di creature leggendarie come per esempio Articuno.

Ash e Goh durante la loro avventura nelle regioni di Kanto e Johto hanno affrontato e superato davvero di tutto, ma questa volta l’Uccello Ghiaccio/Volante ha dimostrato tutta la sua forza, mettendo il compagno di avventure di Ash alle strette come non mai.

L’ultimo episodio andato in onda in Giappone, ha visto quindi Goh affrontare Articuno, che fin da subito ha dimostrato la sua possenza:

L’episodio 102 di Pokémon Esplorazioni ha affidato a Goh la prossima prova da superare per entrare a far parte del Team di Project Mew, che lo ha condotto sulle Isole di Spumarine, dove con altri allenatori doveva affrontare il leggendario. Il risultato è stata negativo, visto che Articuno ha spazzato via tutti con uno dei suoi colpi più potenti.

L’Uccello Ghiaccio/Volante ha dimostrato tutto il suo valore in questo episodio, e si è posto come uno dei Pokémon leggendari più forti in assoluto all’interno dell’anime.

Questo è stato da lezione a Goh, visto che ha compreso che deve migliorare e migliorarsi ogni giorno, per poter diventare un allenatore capace.

A proposito di Pokémon Esplorazioni

In Giappone la serie ha debuttato su TV Tokyo il 17 Novembre 2019 con il titolo Pocket Monsters per la regia generale di Daiki Tomiyasu (Sole & Luna) e le animazioni dello studio OLM.

Maki Odaira (Sole e Luna) dirige la serie, il veterano Kunihiko Yuyama fa da supervisore, Shoji Yonemura (Hunter x Hunter) coordina le sceneggiature, Shuhei Yasuda (Sole e Luna) si occupa del character designer e Yuki Hayashi compone la colonna sonora.

Gli scrittori degli episodi includono Reiko Yoshida (A Silent Voice, K-On!), Shoji Yonemura, Deko Akao, Jun’ichi Fujisaku, Michihiro Tsuchiya, Touko Machida, Yuka Miyata, Aya Matsui, Atsuhiro Tomioka e Akemi Omode

In Italia è considerata la stagione 23 dell’anime del 1997 ed è arrivata con il titolo Pokémon Esplorazioni: la serie; va in onda su K2 dal 29 Agosto 2020