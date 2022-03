Esplorazioni Pokémon: arriva uno speciale di 1 ora per i 25 anni dell’anime

Esplorazioni Pokémon, l’attuale serie in corso, festeggerà i 25 anni compiuti dall’anime, che Il 1° aprile del 1997 iniziava in Giappone, dando il via a qualcosa di straordinario. L’attuale serie, per celebrare il tutto trasmetterà uno speciale di un’ora composto dagli episodi 103 e 104.

Questi due episodi saranno ambientati nella regione di Kalos, e vedranno il ritorno di Lem e Clem, il capopalestra di Luminopoli e la sua affezionata sorellina, che come ben ricordiamo hanno viaggiato insieme ad Ash nelle avventure concerni a XY e XYZ. Il focus sarà concentrato sul ritorno di questi due personaggi, come spoilerato anche dalla nuova opening dedicata.

Nell’episodio 103, “Satoshi to Citron! Yūjō Dai Tokkun!!” (Ash and Clemont! Friendship Super Special Training), Ash e Gon si recano a Luminopoli dove l‘allenatore di Biancavilla avrà la sua prossima lotta della classe Ultra del Torneo Mondiale dell’Incoronazione. I due successivamente, incontrano Lem e Clem, e il primo allenerà il suo vecchio amico per il nuovo incontro. Qualcosa però non andrà per il verso giusto con Sirfetch’d, scatenando successivamente anche la curiosità di Dracovish.

L’episodio 104, “Hyper Class! VS Tennōji Dracaena” (Ultra Class! VS Kalos Elite Four Drasna), sarà concentrato su di Lilia, una dei superquattro, specialista dei Pokémon di tipo drago della regione di Kalos, mai apparsa fino ad ora all’interno dell’anime Esplorazioni Pokémon. Nonostante la sua dolcezza, l’allenatrice regalerà ad Ash una delle battaglie più dure della sua vita da allenatore Pokémon.

Intanto in calce vi lasciamo il promo dell’episodio 102 dell’anime:

Parlando dei tre starter dei nuovi videogiochi Scarlatto & Violetto invece:

Quaxly è uno dei tre starter selezionabili del prossimo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco. La semplicità della nona generazione ricorda gli albori della serie, dove il design rispecchiava una leggerezza non indifferente e questo ha permesso di fondere vecchio e nuovo in una buona fusione storica.

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio. Ma le meraviglie di internet non si fermano con la notizia appena letta, e ancora una volta colpiscono egregiamente, non si placano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente, che coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto, vi invitiamo a cliccare al link e non ve ne pentirete.