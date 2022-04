Evangelion 3.0+1.0: Hideaki Anno conferma che il personaggio di Mari non è ispirato dalla moglie

Durante le celebrazioni per Evangelion 3.0+1.0 il regista Hideaki Anno e Amazon Prime Video (ovvero la piattaforma streaming dove è stato rilasciato il prodotto) hanno messo in piedi una livestream dove hanno risposto alle domande dei fan.

Alcune delle risposte più importanti sono state condivise e trascritte su Twitter da Studio Khara, donando al pubblico un’idea generale della produzione che ruota intorno al famigerato franchise.

Una delle domande più interessanti che si sono posti gli appassionati, è a proposito della moglie di Anno, l’autrice Moyoco Anno (Sugar Sugar Rune, Hataraki Man), chiedendosi se sia stata di ispirazione per il personaggio di Mari Illustrious Makinami.

La teoria è in circolo da qualche tempo sul web e oggi finalmente abbiamo una chiara risposta.

Questa ipotesi circola ardentemente tra i fan di Neon Genesis Evangelion, che hanno interpretato il salvataggio di Shinji da parte di Mari nella conclusione di Rebuild of Evangelion come un riflesso di Moyoco che salva il regista dalla sua depressione grazie all’amore che la donna prova per lui.

Anno ancora una volta però ha smentito la teoria:

Questa vaga teoria non è altro che una semplice supposizione e una becera speculazione di un manipolo di persone a caso.

Il comunicato completo scrive:

Sono stati letti numerosi articoli, condivise numerose foto e speculazioni al riguardo, ma l’ipotesi che Mari sia ispirata alla moglie di Anno non ha alcun fondamento. Quando si è lavorato alla produzione questa cosa sarebbe stata improbabile. La personalità di Mari (così come quella di Asuka e altre) è stata creata dalla mente del regista Kazuya Tsurumaki più che da Anno, quindi l’ispirazione alla moglie del regista non esiste. Comunque è davvero esilarante vedere il pubblico che specula e interpreta questi personaggi come vuole, e allo stesso tempo è anche triste vedere le famiglie degli autori essere denigrate e paragonate ai personaggi di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time completamente a caso.

Non è la prima volta che l’ipotesi viene smentita ma il pubblico ha continuato a sostenerla imperterrito, inarrestabile. Nonostante Moyoco Anno si sia dichiarata contraria ed ha invitato il pubblico ad informarsi sulle cose prima di tirare conclusioni, la domanda è stata ancora ripresentata dai fan.