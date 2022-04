Tra le uscite manga GOEN del 08 Aprile 2022, come annunciato sul sito di RW Edizioni, troviamo l’esordio delle nuove serie Colpo Mortale e Drifting Net Café.

GAKUEN COLLECTION 52 – LA NUOVA VITA DI NINA 4

11×17, B+sc, b/n

Shojo/Young/Romantico

€ 5,95

“Io… io voglio tornare a stare vicino a quella persona!”

Un amore iniziato quando aveva solo 10 anni… o forse molto, molto prima. Un affetto profondo che è stato capace di andare oltre il tempo e persino la morte.

Ora, la conclusione di una meravigliosa, impossibile storia.

MANWHA COLLECTION 19 – NOBODY KNOWS 6

12×17, B+sc, 180 pp, b/n

Shonen/Sentimentale/Sovrannaturale

€ 6,95

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”. Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite. Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo con i nostri protagonisti? Inizia così una miniserie piena di suspense e mistero.

DANSEI COLLECTION 63 – KASAJIRO AFFERRA TATAMI 3

13×18, B+sc, 200 pp circa, b/n

Seinen/Storico/Drama/Action

€ 7,50

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “salta tatami”, alle prese con l’ex criminale, e moglie, Shinko. E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon, che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un “lupo solitario”…

TAMASHII COLLECTION 14 – LA CORTE DEI CENTO DEMONI 3

15×21, B+sc, 200 pp, b/n+col.

Josei/Supernatural/Mistery

€ 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di questo mondo”. Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.

MIRAI COLLECTION 62 – DRIFTING NET CAFE’ 1

13×18, B+sc, 194 pp, b/n e col.

Seinen/Drama/Fantastico

€ 6,95

Tutto è iniziato in un “net cafè”. Toki Koichi sta per diventare padre, e vive una vita piacevole. Un giorno, in un Internet Cafè, incontra Kaho, il suo primo amore dei giorni di liceo. Koichi ha appena litigato con la moglie, e il suo cuore si riempie di strani sentimenti. All’improvviso, una strana onda elettronica colpisce tutti i computer e i cellulari, provocando un black out, proprio mentre fuori inizia a piovere a dirotto, costringendo gli avventori a rimanere nel locale per tutta la notte.

Al mattino, il mondo che trovano fuori dalle porte del locale è cambiato… Koichi è determinato a tornare a casa, da sua moglie, nel suo mondo originale. Ma nel frattempo le persone iniziano a sparire misteriosamente, una dopo l’altra…

Riuscirà Koichi a sopravvivere e a fare ritorno a casa? E che mistero c’è dietro il suo primo, dimenticato amore?

MEMAI COLLECTION 43 – COLPO MORTALE 1

13×18, B+sc, 192 pp, b/n + col.

Seinen/Action/Storico

€ 6,95

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo, un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più forti del Giappone.

Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini l’opera dello storico Yoshio Nagai!

MIRAI COLLECTION 58 – UNA STANZA DI FELICITÀ 4

12,2×17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n

Shojo/Drama/Slice of life

€ 7,50

Un uomo solitario commette un rapimento.

Una ragazza viene rapita.

Insieme, vivono una vita felice, ma decorata da bugie.

Perché il rapitore ha rapito la ragazza?

Saresti pronto a puntare la tua vita, sulla verità dietro questa domanda?

HORAA COLLECTION 15 – SCHOOL LIVE! 4

17,8×12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n

Seinen/Horror/ Action

€ 6,50

Nel rifugio d’emergenza della scuola quella che poteva essere una riunione tanto attesa diventa presto un nuovo, terrificante incubo.

Con Kurumi gravemente ferita il nuovo membro del Club Living School è costretta a fare una scelta…

KI SUPPLEMENT 19 – MONONOKEAN L’IMBRONCIATO VOL.4

13×18 B+sc, 200 pp circa, b/n

Shonen/Fantastico/Commedia

€ 5,95

Avere incontrato gli yokai ha insegnato molto ad Ashiya sui loro sentimenti. È a questo punto che il ragazzo incontra un altro misterioso personaggio, in grado come lui di percepire l’occulto. Questo caso svelerà qualche dettaglio sul passato del manager del Mononokean.

ED ECCO FINALMENTE L’ELENCO DEI TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI!

Una Stanza Di Felicità 1

La Nuova Vita Di Nina 1

School Live 1

ED ECCO L’ELENCO DELLE RISTAMPE !