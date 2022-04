Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 7 aprile: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 7 aprile, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 7 aprile, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel del 7 aprile 2022

Conan: Guerre per la Corona del Serpente

Autori: Jim Zub, Luke Ross, Saladin Ahmed, Scot Eaton, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Conan: Serpent War (2020) #1/4, Conan: Battle for the Serpent Crown (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711414

28,00 €

La grande saga sword & sorcery del 2020 raccolta in un unico volume!

Conan, Solomon Kane, Dark Agnes e Moon Knight (!) uniti contro una minaccia comune!

Il Barbaro nei canyon di Manhattan alla ricerca della Corona del Serpente!

Ospiti speciali: Sub-Mariner, Black Panther, Ben Reilly e Black Cat!

Excalibur 4

Al Servizio di Lord Destino

Autori: Erick Arciniega, Marcus To, Tini Howard

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Excalibur (2019) #22/26

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712145

13,00 €

Su Altromondo e dintorni, i mutanti non sono più ben visti: li chiamano “sciamanti” e li reputano latori di sfortuna.

Capitan Bretagna e la sua squadra dovranno battersi contro tale superstizione…

…e con gente del calibro del Mago Merlino e Re Artù!

Ma anche con le strane pretese del Dr. Destino!

X-Force 24

Autori: Rob Liefeld, Chad Bowers, Bryan Valenza, Federico Blee, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: X-Force: Killshot Anniversary Special (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711513

5,00 €

Stryfe deve essere distrutto, e per riuscirci Cable assembla più squadre!

Cinque diverse X-Force prese da altrettanti momenti della storia!

Il ritorno di Major X!

Rob Liefeld torna ai suoi personaggi in occasione del trentesimo anniversario dalla nascita di X-Force!

Daredevil 34

Devil e i Cavalieri Marvel 127

Autori: Chip Zdarsky, Manuel Garcia

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Daredevil (2019) #36

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Dopo un idillio durato due anni, il sindaco Wilson Fisk e Typhoid Mary stanno per convolare a giuste nozze!

Ma, nella classica tradizione della Casa delle Idee, la calamità è dietro l’angolo!

Quale terribile scoperta potrebbe rovinare il matrimonio dell’uomo più potente di New York?

La risposta si cela in questo albo extra-size, il degno prologo a Devil’s Reign!

Le uscite Panini Comics del 7 aprile 2022

Rat-Man Saga Cofanetto 1

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Voll. 1-4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828703709

80,00 €

L’edizione definitiva delle storie di Rat-Man, il super eroe con le orecchie da topo che lavora con il favore delle tenebre e di giorno dice “prego” e dorme. Invocata da generazioni di appassionati, è finalmente in arrivo la versione totale della serie incentrata sul personaggio-mito di Leo Ortolani, direttamente nella vostra libreria di fianco ai libri finti! Un classico del fumetto italiano in un’edizione di pregio: per la prima volta in volume, la saga di Rat-Man in dodici cartonati da collezione raccolti in tre splendidi cofanetti!

Rat-Man Saga Cofanetto 2

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Voll. 5-8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828706861

80,00 €

Rat-Man Saga Cofanetto 3

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Voll. 9-12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828706878

80,00 €

Star Wars Romanzi: Thrawn – L’Ascendenza 2

Il Bene Superiore

Autori: Timothy Zahn

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Romanzo

Pagine: 504

Formato: 14.4X21.6

Contiene: Star Wars: Thrawn Ascendancy – Greater Good

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828711575

24,00 €

Thrawn ha vissuto il trionfo dopo la sua ultima impresa: ha guidato i Chiss alla vittoria e ha portato gloria alla Casa dei Mitth, ma la vera minaccia all’Ascendenza non è ancora stata eliminata. I suoi avversari non inviano minacce o ultimatum e non ammassano navi ai confini del Caos. Le loro armi si celano dietro sorrisi e atti di generosità, doni offerti liberamente e servigi concessi senza condizioni. Thrawn e i suoi alleati dovranno lottare per salvare l’Ascendenza Chiss da un nemico invisibile, in questo secondo appuntamento con l’epica trilogia Thrawn: L’Ascendenza di Timothy Zahn.

Star Wars: La Guerra dei Cacciatori di Taglie 2

Autori: Charles Soule, Luca Pizzari, Luke Ross, Justina Ireland, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters (2021) #2, War of the Bounty Hunters – Jabba the Hutt (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711582

6,00 €

I criminali più potenti della galassia si sono riuniti su Jekara e vogliono tutti un’unica cosa: Han Solo. Messo alle strette, Boba Fett è costretto a chiedere aiuto alla persona meno fidata della galassia: la Dottoressa Aphra!

Conan la Leggenda 1

Intrusi a Palazzo e Altre Storie

Autori: Mike Mignola, Cary Nord, Tomàs Giorello, Tim Truman, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 17X26

Contiene: Conan (2003) #29/31, #34/38, #40/44

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710318

33,00 €

Tornano le storie di Conan il Barbaro prodotte nei primi anni 2000!

Comincia qui la proposta cronologica, a cominciare da Le sale dei morti, sceneggiata da Mike Mignola (Hellboy)!

Inoltre, Tim Truman si impone come uno dei grandi autori del Cimmero con l’adattamento di Intrusi a palazzo, di R.E. Howard!

Un cartonato degno di Crom!

Le uscite Disney dal 7 al 13 aprile 2022

DoubleDuck 9

Definitive Collection Extra 38

Autori: Stefano Zanchi, Tito Faraci, Giada Perissinotto, Fausto Vitaliano, Andrea Freccero, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 280

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

9,90 €

Nel mondo di DoubleDuck è cambiato tutto… ma nuove avventure lo attendono, costringendolo a tuffarsi in un’ultima serie di missioni ad alto rischio! La raccolta delle storie dedicate al Papero agente segreto si chiude con Reboot del duo Vitaliano- Freccero, Nemici come prima, scritta da Tito Faraci e disegnata da Andrea Freccero, Stefano Zanchi e Giada Perissinotto, e Corto circuito, ancora di Fausto Vitaliano per le matite di Stefano Zanchi. Un gran finale ricco di azione e colpi di scena!

Paperfantasy 26

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 9 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,20 €

Tutti abbiamo sognato almeno una volta di vivere le vicende del nostro film preferito e Paperino e i suoi amici ci sono riusciti, ma non è stato poi così piacevole, come leggerete in Paperino e la proiezione iperdimensionale. In Ser Topolino e la cavalcata dei cavalieri inesistenti, seconda Fantaleggenda, vedremo invece Ser Paperino finire in un luogo speciale, pieno di oggetti perduti. Prosegue anche la saga Time Machine con una storia inedita da non perdere.

Paperino Paperotto e la Prova dell’Otto

I Classici Disney 528

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,50 €

È l’ultima notte di vacanza, e non ci sono parole per descrivere lo stato d’animo di Paperino Paperotto all’idea di dover ricominciare la scuola. Eppure… forse proprio le parole possono aiutare a superare un momento difficile! Bruno Enna, uno degli ideatori del personaggio del “piccolo” Paperino, parte da questo spunto per unire con la sua frame story inedita alcune delle più belle storie dedicate al paperotto di Quacktown e ai suoi amici, come PP8 e il giorno più duro, PP8 e i sentieri dell’altro ieri e Paperino Paperotto e l’illusione di un giorno: un Classico d’autore pieno di allegria, fantasia e divertimento come il suo protagonista!