Le novità su Netflix di Aprile 2022

Tra le novità di Aprile 2022 su Netflix troviamo le stagioni conclusive di Better Call Saul, Ozark e Grace and Frankie, oltre a film inediti come Nella Bolla e Metal Lords. Per quanto riguarda gli anime e le varie produzioni animate, potete consultare le presentazioni nel dettaglio qui.

Ecco di seguito le principali novità in arrivo ad Aprile 2022 su Netflix.

01 Aprile

Serie:

L’Ultimo Bus del Mondo – Stagione 1

Film:

Nella Bolla

Battle: Freestyle

Apollo 10 e Mezzo

Sempre Più Bello

Lara Croft: Tomb Raider

06 Aprile

Serie:

L’Ultimatum: O mi Sposi o te ne Vai – Stagione 1

Film:

Furioza

Michela Giraud: La Verità, lo Giuro!

07 Aprile

Film:

Ritorno allo Spazio

08 Aprile

Serie:

Elite – Stagione 5

Linee Bollenti – Stagione 1

Tiger & Bunny – Stagione 2

Prosciutto e Uova Verdi – Stagione 2

Film:

The In Between – Non ti Perderò

Danzando sul Cristallo

Metal Lords

Yaksha

12 Aprile

Serie:

Hard Cell – Stagione 1

Kit & Sam – Misteri del Regno Animale – Stagione 1

13 Aprile

Serie:

Una Suocera tra i Piedi – Stagione 1

Felice o Quasi – Stagione 2

Ultraman – Stagione 2

Film:

Oggi Sistemiamo Tutto

14 Aprile

Film:

Ovosodo

15 Aprile

Serie:

Anatomia di uno scandalo – Stagione 1

Young Sheldon – Stagioni 1-4

Film:

Choose or Die

16 Aprile

Film:

Venom: La Furia di Carnage

19 Aprile

Serie:

Better Call Saul – Stagione 6 (Episodi 1-7)

Pacific Rim – La Zona Oscura – Stagione 2

Film:

Kitty all’attacco

White & Hot – L’ascea e la Caduta di Abercrombie & FItch

20 Aprile

Serie:

Russian Doll – Stagione 2

Palpito – Stagione 1

Yakamoz S-245 – Stagione 1

Film:

La Svolta

21 Aprile

Serie:

Hiyama Kintaro è Incinto – Stagione 1

22 Aprile

Serie:

Selling Sunset – Stagione 5

Heartstopper – Stagione 1

Film:

Ti Giro Intorno

Taxi Driver

27 Aprile

Film:

L’Assedio di Silverton

I Segreti di Marilyn Monroe – I Nastri Inediti

28 Aprile

Serie:

Le 7 Vite di Lea – Stagione 1

Samurai Rabbit – Le Avventure di Usagi – Stagione 1

Film:

Bubble

29 Aprile

Serie:

Ozark – Stagione 4 (Episodi 8-14)

Grace and Frankie – Stagione 7 (Episodi 5-16)

Film:

Rumspringa – Il Viaggio di Jacob

Un Amore di Mamma

30 Aprile

Serie: