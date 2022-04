The Rising of the Shield Hero: prime immagini della seconda stagione

Recentemente sono stati annunciate alcune serie impressionanti quest’anno e tra queste rientra il grande ritorno di The Rising of the Shield Hero.

La serie di successo debutterà con la seconda stagione tra pochi giorni ed è stata condivisa una prima occhiata alla premiere della seconda stagione.

Questo aggiornamento arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale The Rising of the Shield Hero, ed è possibile vederlo di seguito.

The Rising of the Shield Hero Season 2 – Episode 1 Preview pic.twitter.com/Vr3t3BNLGJ — The Rising of the Shield Hero (@ShieldHeroEN) March 28, 2022

Come si evince c’è un totale di sei foto della premiere della seconda stagione, raffiguranti sei volti familiari.

Tra i personaggi ripresi si riconoscono Naofumi, in alto a sinistra; Itsuku Kawasumi in alto a destra; Mirellia Q. Melromarc nella sezione centrale a sinistra; Filo situata in basso a sinistra e Raphtalia in basso a destra.

Tutti gli appassionati saranno entusiasti di dare un’occhiata alle prime immagini in attesa della nuova stagione che debutterà la prossima settimana.

Bisogna ricordare che i romanzi della serie potrebbero essere finiti, tuttavia The Rising of the Shield Hero porta ancora nuovi contenuti da adattare grazie alle sue light novel e manga.

The Rising of the Shield Hero: il manga

Si tratta di un manga, serializzato sulla rivista Monthly Comic Flapper Media Factory il 5 febbraio 2014, che adatta una serie di light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira.

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni BD per l’etichetta J-Pop e cliccando qui, è possibile acquistare i volumi digitalmente.