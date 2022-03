Universal Studios Japan non è conosciuta solamente per il suo parco a tema di Super Mario World, ma la continua espansione nel resto del mondo continua con nuove attrazioni a tema anime e manga.

Tra le serie che hanno le attrazioni dedicate troviamo Attack on Titan, Sailor Moon, e Neon Genesis Evangelion. Universal Studios Japan però non si ferma al mondo di manga e anime e si estende anche in quello videoludico. Infatti troviamo anche un attrazione a tema dedicata a Monster Hunter World: Icerborne.

Con la quarta stagione attualmente in corso, questa giostra a tema Attack on Titan spopolerà davvero tanto tra il pubblico, che sicuramente non vedrà l’ora di visitarla.

Per quanto riguarda il franchise di Detective Conan, la Universal Studios Japan ha dedicato alla famigerata opera alcune attrazioni: si parte con le montagne russe, passando per un escape room e finendo con un misterioso parco dedicato intitolato “Mystery Challenge”, insieme ad un’esperienza culinaria soprannominata “Mystery Restaurant”:

Nonostante Hunter x Hunter non si appresta a continuare la sua storia attraverso il manga, il Giappone cerca sempre di compensare con trovate uniche e geniali. Infatti sempre nel parco a tema Geek, possiamo ammirare un attrazione a tema del manga di Togashi con “Hunter x Hunter The Real 4D” che metterà i partecipanti direttamente all’interno di una lotta tra Gon e Hisoka:

Infine, l’attrazione Sailor Moon, “Moon Palace Chapter Deluxe” fa ancora una volta ritorno dopo l’arrivo al parco nel 2019, che ha dato ai fan un’avventura completamente nuova da seguire. Ecco il video promozionale al riguardo: