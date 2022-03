One Piece: svelato l’attore che interpreterà Fullbody nel live-action

Il live-action di Netflix su One Piece ha recentemente svelato il volto di Shanks il Rosso. Ecco che oggi spunta un nuovo aggiornamento in cui scopriamo un nuovo nome che popolerà il cast.

L’attore Jean Henry interpreterà uno dei membri dell’esercito.

L’account Twitter One Piece Live Action News è stato in grado di catturare un post Instagram ora cancellato di Jean Henry.

L’attore ha erroneamente, a quanto pare, annunciato la sua presenza nell’adattamento live-action di Netflix, dando vita al personaggio di “Double Ironfist” Fullbody:

Actor Jean Henry posted on Instagram that he’s been casted as Fullbody on the One Piece Live Action! (via @OnePieceNxBr ) pic.twitter.com/bYWpJm2BSI

— One Piece Live Action News (@piece_live) March 28, 2022