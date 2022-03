È morto Garry Leach, autore del revival di Marvelman

Il disegnatore Garry Leach, che è stato il primo artista del leggendario revival di Marvelman da parte dello scrittore Alan Moore, è morto, secondo quanto riporta la rivista 2000 A.D.. Aveva 67 anni e, sebbene non sia stata resa nota la causa, la sua morte è stata definita come inaspettata, il che implica che era in buona salute.

Leach, che è nato nel 1954 e ha frequentato il Central St Martin’s College, ha iniziato la sua carriera nel fumetto nel 1978, firmando una storia di Dan Dare. Avrebbe poi continuato a lavorare su progetti di alto profilo come MACH1 e Judge Dredd per l’editore britannico prima di trovare il suo posto nei libri di storia insieme ad Alan Moore nei primi anni ’80.

Leach ha anche realizzato i disegni per la serie di guerra fantascientifica del 2000 A.D. The V.C.s, dello scrittore Gerry Finley-Day, incentrata sui “Vacuum Cleaners”, una dura ciurma di una nave pattuglia spaziale che combatte la minaccia aliena dei The Geeks. Sebbene Leach non sia stato né l’unico né il primo artista, la sua run è stata memorabile e acclamata.

“Sebbene ci fosse sempre ‘intensità nelle sue sequenze d’azione e una straordinaria immaginazione nei suoi progetti, ha anche portato meravigliosi tocchi di fantasia, che si tratti del computer arlecchino trasformato in hippie in The V.C.s, alle piante succhia-naso di ‘Future Shocks: Bloomin’ Cold‘, o i calzini a righe di Dredd in ‘Ten Years On‘”, è scritto da 2000 A.D. nel loro memoriale per Leach. “Sebbene non abbia mai avuto la sua serie personale sulle nostre pagine, Garry è stato uno degli artisti che ha contribuito a definire la prima età d’oro di 2000 A.D..”

Nel 1981 ha fatto rivivere Marvelman con Alan Moore per Warrior Magazine di Dez Skinn, il fumetto di supereroi che avrebbe trasformato il genere in tutto il mondo. Leach avrebbe anche scritto e disegnato storie spinoff di Warpsmiths per Warrior e successivamente per la serie antologica A1 di Dave Elliott per Atomeka Press. Avrebbe lavorato come inchiostratore per creatori come John McCrea e Chris Weston alla Marvel e DC, e avrebbe co-creato il fumetto Global Frequency con Warren Ellis per Wildstorm. Ha colorato Boof per Todd McFarlane, ha colorato e scritto Paperino, ha editato Power Rangers e The Deep e molto altro ancora.

“Sono rattristato nell’apprendere della morte di Garry Leach, uno dei più grandi fumettisti britannici”, ha dichiarato Chris Weston, artista di Swamp Thing e The Invisibles, via Twitter.

“Mi dispiace apprendere che Garry Leach è morto”, ha aggiunto l’artista di Watchmen Dave Gibbons. “Un disegnatore meticoloso e sempre in buona compagnia.”

Il personaggio di Marvelman, rinominato Miracleman negli Stati Uniti, è ora nella disponibilità della Marvel che ne ha preannunciato il ritorno nelle pagine dello speciale Incoming uscito all’inizio dell’anno. Sarà un’occasione per ricordare anche il lavoro di Garry Leach.