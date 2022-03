Nelle prime settimane di Marzo è stato riportato che in Giappone, una nota pietra denominata “Sesshouseki” (Pietra Assassina), si è spaccata improvvisamente in due. Il nome della pietra è dovuta alle leggende che la circondano e le persone più superstiziose hanno temuto e temono il peggio.

Ricordiamo la leggenda che avvolge la pietra:

In antichità, la vigorosa e malvagia volpe si trasformò in una donna, la quale cercò di uccidere l’allora imperatore giapponese. Un mago della corte, però, rivelò questo drammatico e subdolo piano, e quindi imprigionò la donna, ovvero la volpe, nell’enorme pietra sopracitata. Ora che il masso, divenuto una delle principali attrazioni di Natsu, è stato trovato a pezzi, Kurama è libero nel mondo.

Rompendosi quindi, molto probabilmente per via delle crepe create dagli agenti atmosferici, si è diffusa la paura che questo evento possa portare il male nel mondo e proprio per questo è giunto un prete nel santuario affinché egli effettuasse una speciale cerimonia di pacificazione del temuto spirito.

Il rituale in questione prende il nome di Servizio Funebre della Pietra Assassina della Volpe a Nove Code” e “Cerimonia di Servizio e Preghiera per la Pace”.

Il primo approccio non ha visto un ulteriore corda per sigillare di nuovo la roccia, visto che si andrebbe ad intaccare e sfidare le forze della natura, che hanno condotto alla rottura di quest’ultima. Il rito si è svolto tra preghiere e doni volti ad alleviare lo spirito, insieme a dei gesti di purificazione.

Il rito è stato praticato con la presenza di due figure con il volto della Kitsune (volpe giapponese), maschere ispirate dalle illustrazioni antiche dalla mitica creatura, insieme a dei suonatori di taiko (tamburi giapponesi).

Dopo queste vicende però, arriva la parte più agghiacciante e misteriosa della storia:

Successivamente alla conclusione del riturale, la pietra si è avvolta di una inquietante nebbia, che ha coinvolto tutta l’area in questione. Mentre i più scettici discutono solo della coincidenza, e quindi del caso, questo presagio conduce ai più superstiziosi che la cerimonia di purificazione abbia avuto un effetto vero e proprio, anche se non è ancora possibile confermare se sia stato positivo o negativo.