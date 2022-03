The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh - Rivelato il cast del film insieme ad un nuovo artwork

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh rilascia alcune novità interessanti: il cast del film è stato rivelato, insieme ad un meraviglioso artwork dedicato.

Il film si comporrà in due parti e racconterà la storia di Tristan, il figlio del protagonista della storia originale, Meliodas. Il lungometraggio si pone tra la storia principale e il sequel Four Knights of the Apocalypse, di cui è in lavorazione già l’anime.

Come sempre le due parti che compongono il film, saranno rilasciate su Netflix nel corso del 2022.

Netflix ha rivelato, come già accennato i nuovi membri del cast vocale per il film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh:

Yuuki Kaji riprenderà il suo storico ruolo della serie principale come Meliodas, Mikako Komatsu tornerà nei panni di Tristan da bambino, mentre Ayumu Murase sarà Tristan nella sua versione adolescenziale.

Bob Shirahata dirigerà il film sotto la supervisione di Noriyuki Abe. Rintarou Ikeda invece, si sta occupando della sceneggiatura. Alfred Imageworks e Marvy Jack si stanno occupando delle animazioni del lungometraggio.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 is coming! here's the new art that dropped today at Anime Japan!

¡Llega The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 2)! ¡Y este es el cartel promocional que vimos en Anime Japan! pic.twitter.com/wx1UCa9hCW — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 27, 2022

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai è un manga shōnen scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato sul Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012.

La serie, ambientata nell’Europa medievale è ispirata al Ciclo Bretone, segue le vicende di un gruppo di cavalieri chiamati per l’appunto i sette peccati capitali.

Un adattamento anime, prodotto da A-1 Pictures, è stato trasmesso in Giappone in due stagioni, intitolate rispettivamente The Seven Deadly Sins e The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments tra il 5 ottobre 2014 e il 30 giugno 2018.

Una serie anime di quattro episodi, sempre prodotta da A-1 Pictures e intitolata Signs of Holy War, è andata in onda dal 28 agosto al 18 settembre 2016.

La terza stagione, intitolata Wrath of the Gods, ha iniziato ad andare in onda in Giappone dal 9 ottobre 2019 ed è terminata il 25 marzo 2020.

Una quarta e ultima stagione, sottotitolata in giapponese Fundo no Shinpan (in inglese Dragon’s Judgement), è andata in onda in Giappone dal 13 gennaio 2021 e si è conclusa il 23 giugno successivo.

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Star Comics, mentre gli anime sono stati resi disponibili con il doppiaggio in italiano da Netflix.

Four Knights of the Apocalypse, manga sequel della serie scritto e disegnato dallo stesso Suzuki, inizia la pubblicazione sul Weekly Shōnen Magazine a gennaio 2021.