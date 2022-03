Tra le uscite manga Star Comics del 30 Marzo 2022 si segnalano la 100ª uscita di One Piece e l’esordio di Pochi & Kuro di Naoya Matsumoto, autore anche di Kaiju No. 8.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 30 Marzo 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare le novità previste per Aprile e per Maggio.

Le uscite Star Comics del 30 Marzo 2022

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 15

di Gosho Aoyama

€ 5,90

I Detective Boys, capitanati da Conan, si trovano coinvolti nel rapimento del duo musicale Two-Mix e finiscono a loro volta ostaggio dei rapitori! Solo l’astuzia del mini-investigatore occhialuto riuscirà a risolvere la situazione…

DR.STONE n. 19

DRAGON n.283

di Boichi , Riichiro Inagaki

€ 4,50

#SCIENCEPOWER

Tutti i membri del regno della scienza proseguono alacremente nelle operazioni di costruzione volte alla cattura del Dr. Xeno! Nel frattempo, però, anche il nemico sta procedendo con lo sviluppo di una sorprendente “arma segreta”… Lo scontro continua senza un attimo di respiro!

ONE PIECE n. 100

YOUNG n.332

di Eiichiro Oda

€ 4,30

Sul terrazzo, dove tutti gli “attori” sono ormai presenti sulla scena, Rufy e i suoi sfidano Kaido e Big Mom. Avranno elaborato una qualche strategia per battere la micidiale alleanza dei più forti?! A quale esito andrà incontro la battaglia finale di questo conflitto di livello supremo?! Violentissime scosse fanno tremare l’Isola degli Orchi!

POCHI & KURO n. 1

CON DUE ILLUSTRATION CARD (UNA DI POCHI & KURO E L’ALTRA DI KAIJU NO.8!)

STORIE DI KAPPA OMAGGIO n.310

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 25

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI!

Yoh è andato a trovare Maiden per chiederle il permesso di poter rientrare nello Shaman Fight, quand’ecco che fa la sua comparsa Luchist, uno degli uomini di Hao, intenzionato a eliminare la ragazza. Dopo aver sconfitto Marco, Luchist si prepara ad affrontare Yoh e Lyserg… Ma come andrà a finire la questione del rientro nello Shaman Fight?!

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 4

UP n.212

di Take

€ 5,90



Dopo una serata passata a bere insieme, Hana e Shinichi si sono risvegliati… dentro lo stesso futon! Nessuno dei due ricorda nulla di cosa sia successo da un certo punto della serata in poi, ma questo non fa che infiammare ancora di più la morbosa curiosità di Ami Asai, che non tarda a elaborare un piano per soddisfare le proprie fantasie più spinte…

WHISPER ME A LOVE SONG n. 5

QUEER n.30

di Eku Takeshima

€ 6,50

Le SS GIRLS e le Laureley, la band guidata da Shiho, si affrontano alle audizioni per il festival. Quest’ultima, che ha incantato il pubblico con un’esibizione magnifica, rivela ad Aki di sapere cosa prova segretamente per Yori… Un groviglio di sentimenti contrastanti avvolge le ragazze, mentre si avvicina il fatidico verdetto della giuria!

WORLD TRIGGER n. 24

STARDUST n.107

di Daisuke Ashihara

€ 4,30

L’esame di selezione per la spedizione ha finalmente inizio! Visto che le squadre sono state rimescolate, anche i membri della Tamakoma 2 vengono divisi… Ma Osamu e i suoi compagni giurano che riusciranno a partire tutti insieme per la spedizione e affrontano con le loro rispettive squadre temporanee il primo test, che consiste nel restare in un ambiente chiuso per una settimana!