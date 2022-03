Simu Liu non autograferà i fumetti di Shang-Chi “offensivi”

Simu Liu, il protagonista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli dei Marvel Studios, sarà ospite dell’evento combinato ACE Experience/Awesome Con che si terrà a Washington DC il 4 giugno, insieme ai co-protagonisti Meng’er Zhang e Florian Munteanu, ma ha posto delle restrizioni su quello che non autograferà nell’occasione.

L’annuncio apparso su Facebook infatti afferma che “Simu Liu non autograferà alcun fumetto di Master of Kung Fu o altri fumetti di Shang-Chi ritenuti offensivi. Tutti gli autografi di Simu saranno firmati solo in inglese“.

Shang-Chi è è stato protagonista della serie Master Of Kung-Fu pubblicata dalla Marvel Comics dagli anni Settanta agli anni Ottanta, per 125 numeri in tutto, una durata considerevole.

Shang Chi è apparso per la prima volta in Special Marvel Edition # 15 nel 1973, creato da Steve Englehart e Jim Starlin, e il titolo è stato cambiato in The Hands of Shang-Chi: Master of Kung Fu due numeri dopo. La stragrande maggioranza delle apparizioni di Shang Chi riguarda quei numeri e Simu Liu ha chiarito che non autograferà nessuno di essi.

Perché potrebbero essere considerati offensivi? Si tratta di fumetti “figli del loro tempo”, che agli occhi di un lettore odierno tradiscono una raffigurazione degli orientali abbastanza discriminatoria.

Sebbene abbiano un protagonista dell’Asia orientale e siano stati realizzati con grande maestria da autore del calibro di Doug Moench, Paul Gulacy e Mike Zeck, i numeri di Master of Kung Fu sono intrisi dello stereotipo del “pericolo giallo” del tempo, con il padre di Shang-Chi che era in realtà è l’incarnazione di tale stereotipo, Fu Manchu. Al tempo la Marvel aveva i diritti in licenza sul personaggio, e in effetti Jim Starlin lasciò la serie proprio dopo essere stato informato dal collega Larry Hama della natura razzista dei romanzi di Fu Manchu.

Gli attuali fumetti Marvel del Maestro del Kung Fu, ora intitolati semplicemente Shang-Chi, scritti da Gene Luen Yang e disegnati da Dike Ruan e Marcus To, sono invece visti con favore da Simu Liu.

Dal momento che le sessioni di autografi prevedono delle tariffe non indifferenti, per evitare eventuali delusioni dell’ultimo momento è stato annunciato in anticipo quello che Simu Liu non è disposto a firmare. E vedendo le tariffe, con un singolo autografo valutato 150 $, la scelta di non autografare buona parte della produzione a fumetti del personaggio lo porta a rinunciare presumibilmente a cifre non indifferenti.