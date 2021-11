Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il film Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu che introduce il primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe, è disponibile dal 16 novembre in formato Blu-Ray, DVD e 4K UHD insieme alla Limited Edition 4K Steelbook. La versione Home Video include tanti contenuti extra da scoprire, tra cui gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker e 11 scene eliminate.

Shang-Chi è un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di sé stesso. In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. Il film vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: i dettagli dell’edizione home video

CONTENUTI EXTRA*:

• Legami di famiglia – Un’immersione tra i ricchi e complicati retaggi di Shang-Chi e Xu Wenwu;

• La costruzione di un retaggio – Viaggio dietro le quinte per approfondire l’esplosivo ingresso di Shang-Chi nel Marvel Cinematic Universe;

• Scene Eliminate:

o In attesa – Shang-Chi e Katy fanno una videochiamata con Xialing

o Provaci – Katy ha un momento di slancio durante un combattimento

o Shang-Chi chiede scusa – Anni dopo la sua improvvisa assenza, Shang-Chi prova a chiedere scusa a Xialing

o Sono qui – Shang-Chi e Katy hanno una conversazione nel vicolo. Katy assicura a Shang-Chi che sarà sempre pronta ad aiutarlo

o Discorso di incoraggiamento – Razor Fist incoraggia Katy nel tentativo di rovesciare le sorti dello scontro

o Grandezza – Trevor e Katy parlano delle loro passioni in comune durante la fuga in auto

o Fuga attraverso il tunnel – I protagonisti scappano attraverso il tunnel di fuga di Trevor per raggiungere l’auto

o Due figli – Xu Wenwu fa un confronto tra Shang-Chi e Razor Fist durante una cena accesa

o Cartolina – Shang-Chi e Xu Wenwu si riuniscono come padre e figlio. Shang-Chi mette in chiaro quanto lui non condivida la filosofia di Xu Wenwu

o Solo amici – Katy e Xialing si conoscono meglio. Xialing fa a Katy alcune domande personali

o Sbrigarsela da soli – Xu Wenwu torna al suo impero dopo che il boss della Iron Gang viene catturato

• Commento Audio – Modalità che permette di rivedere il film con il commento audio di Destin Daniel Cretton e Dave Callaham.

*i contenuti potrebbero cambiare in base al formato.

SCHEDA PRODOTTO:

Cast: Simu Liu (Shaun / Shang-Chi)

Tony Leung (Xu Wenwu)

Awkwafina (Katy)

Meng’er Zhang (Xialing)

Fala Chen (Ying Li)

Michelle Yeoh (Ying Nan)

Yuen Wah (Maestro Guang Bo)

Regia: Destin Daniel Cretton

Produttori: Kevin Feige (P.G.A.), Jonathan Schwartz (P.G.A.)

Produttori esecutivi: Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Charles Newirth

Sceneggiatura: Dave Callaham, Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham

Soggetto: Dave Callaham, Destin Daniel Cretton

Musiche: Joel P West

SPECIFICHE TECNICHE:

Durata: 132 minuti circa

Rating: Per tutti

Aspect Ratio: 2.39:1

Audio: 4K UHD: Inglese Dolby Atmos 7.1.4; Italiano, Tedesco e Giapponese Dolby Digital Plus 7.1; Spagnolo DTS Digital Surround 5.1; Inglese audio descrittivo Dolby Digital 2.0.

Blu-Ray: Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Inglese DTS-HD MA 7.1; Spagnolo DTS Digital Sound 5.1; Ceco e Polacco Dolby Digital 5.1.

DVD: Italiano, Inglese e Tedesco Dolby Digital 5.1.

Sottotitoli: 4K UHD: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco, Spagnolo, Giapponese, Norvegese, Finlandese Svedese, Danese.

Blu-Ray: Italiano, Inglese per non udenti, Spagnolo, Ceco e Polacco.

DVD: Italiano, Inglese per non udenti e Tedesco.