Bleach: l’anime cult torna su Amazon Prime Video con la stagione 10 e 11

Bleach è altamente apprezzato dagli appassionati di manga e anime e proprio per questo, tramite Amazon e Dynit, la trasposizione animata della Guerra Millenaria continua con la stagione 10 e 11 disponibili sulla famigerata piattaforma streaming.

Da ieri infatti, è disponibile per tutti gli appassionati il seguito della famigerata saga partorita dalla mente di Tite Kubo, l’autore dietro il mondo di Bleach. Nello specifico, i nuovi episodi abbracciano l’arco narrativo dedicato alla saga degli Arrancar contro gli Shinigami, e la saga del Passato.

Il tutto si svolge nel corso di 23 episodi complessivi, ovvero dal 190 al 212, tutti disponibili come sempre, doppiati in italiano; insieme alla lingua originale per i fan più affezionati ai personaggi originali doppiati in giapponese.

A confermare la rilevante aggiunta è stata la stessa Dynit sui suoi profili social, con un post dedicato:

Bleach è un manga scritto e illustrato da Tite Kubo. Esso segue le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, il quale riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki.

Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Bleach è stato pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 7 agosto 2001 al 22 agosto 2016, per un totale di 686 capitoli settimanali, che la casa editrice Shūeisha ha poi raccolto in 74 volumi tankōbon. Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime, prodotta dalla Pierrot per la regia generale di Noriyuki Abe.

La trasmissione è incominciata il 5 ottobre 2004 su TV Tokyo e la conclusione è avvenuta il 27 marzo 2012, per un totale di 366 episodi, raggruppati in 16 stagioni televisive.

Altre opere derivate sono due OAV, quattro film animati, un musical rock, numerosi videogiochi, un gioco di carte collezionabili e due light novel.

Bleach ha riscosso consensi positivi in più parti del mondo, tra cui il Nord America e varie parti d’Europa.

Il manga ha venduto finora complessivamente più di 90 milioni di copie in Giappone e 120 nel mondo, diventando anche uno dei manga più venduti negli Stati Uniti.

Ha ricevuto inoltre il prestigioso Premio Shōgakukan per i manga nel 2005, e l’anime è stato nominato agli American Anime Awards.