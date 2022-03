Persepolis: il fumetto sulla rivoluzione iraniana censurato negli USA

Anche Persepolis è vittima della censura. Dopo che il capolavoro di Art Spiegelman, Maus, è stato censurato da una scuola nel Tennesse, anche la pluripremiata graphic novel di Marjane Satrapi subisce la stessa sorte.

La storia che racconta della rivoluzione iraniana è stata bandita da una scuola statunitense. Il Franklin Regional School District, un distretto scolastico del Pennsylvania, ha rimosso Persepolis dal piano di studi ufficiale.

Il motivo della censura è dovuto all’uso di un linguaggio esplicito all’interno della storia, insieme a scene di violenza esagerate che coinvolgono le donne, che purtroppo hanno dovuto subire nel corso delle vicende narrate.

Carla Williamson, membro della commissione che ha approvato il bando di Persepolis dal programma di studi ha dichiarato:

Sono rimasta scioccata dalle scene di violenza e tortura. Ritengo che la storia non sia appropriato ad una classe di ragazzi.

Gennaro Piraino, sovrintendente del distretto scolastico Franklin ha aggiunto:

Dobbiamo svolgere un lavoro importante per il nostro programma scolastico. Quello che devono leggere i nostri studenti, deve aiutarli anche a pensare. Questa storia è adatta ad una prima superiore? Oltre questa domanda abbiamo anche discusso di altro ovviamente. Non vogliamo privare i nostri alunni di scambi di idee e riflessioni, ma non possiamo neanche insegnare il Marxismo. Non vogliamo insegnare la critica sulla razza, visto che è un corso universitario. Sono orgoglioso del lavoro fatto fino ad ora e voglio comunque insegnare a mio figlio che deve leggere storie con protagonista persone che non pregano come lui e che hanno un aspetto diverso dal suo.

Persepolis (Persepolis. Histoire d’une femme insoumise) è il titolo di un fumetto storico/autobiografico, scritto in lingua francese e disegnato dall’autrice iraniana Marjane Satrapi.

L’opera narra la vita dell’autrice, dall’infanzia trascorsa in Iran sino all’età adulta; da un lato, Persepolis racconta soprattutto dell’Iran, dell’evoluzione e dei mutamenti che tale Paese ha subìto in seguito alla rivoluzione islamica, visti attraverso gli occhi prima di una bambina e poi di una donna.

La storia racconta anche dell’Europa, del mondo “occidentale” osservato da un’adolescente costretta ad allontanarsi dal proprio Paese e da una dittatura opprimente, soprattutto verso le donne.

Persepolis offre un punto di vista differente rispetto a quello dei libri di storia o delle cronache occidentali, a proposito del periodo della rivoluzione o di quello immediatamente successivo del conflitto Iran-Iraq; un punto di vista interno al Paese, vicino nel tempo e nello spazio a quegli avvenimenti, spesso triste protagonista.

L’autrice, Marjane Satrapi, non è una fumettista di professione, bensì un’illustratrice di libri per bambini. I suoi disegni tuttavia risultano estremamente espressivi, e più che adatti a narrare la storia di Persepolis.

In Italia Persepolis è stato pubblicato per la prima volta da Edizioni Lizard in 4 volumi, usciti tra il 2002 e il 2003 e presto esauriti. Visto il successo ottenuto, Persepolis viene ristampato dalla Sperling & Kupfer in due tomi, usciti nel 2003 e nel 2004. Nel maggio 2007 la Lizard decise di far uscire l’edizione integrale dell’opera in un unico volume.