Voltron: Hollywood vuole produrre un film in Live-Action

Voltron: Hollywood vuole produrre un film in Live-Action

Voltron è al centro di un vero e proprio scontro per l’acquisizione dei diritti. A Hollywood si è improvvisamente risvegliato un forte interesse per produrre un film in live-action dedicato al personaggio.

Da come possiamo apprendere da The Hollywood Reporter, Rawson Marshall Thurber, il regista dietro il successo di Netflix Red Notice, è incaricato di co-scrivere e anche dirigere il live-action dedicato a Voltron. Il progetto è in circolo da due settimane circa, sulle scrivanie degli Studios più importanti della città del cinema.

Infatti tra i papabili studi di produzione troviamo Warner Bros., Universal e Amazon, che sembrano altamente interessati a voler produrre un live-action a proposito del personaggio di Voltron. Un pacchetto che fa gola un po a tutti, a quanto pare.

Thurber ha creato la storia e scriverà la sceneggiatura insieme a Ellen Shanman, con Todd Lieberman e David Hoberman. Della produzione invece, se ne occuperà Bob Koplar, il capo della World Events Productions, la società che controlla la proprietà Voltron.

Voltron (Voltron: Defender of the Universe) è una serie televisiva d’animazione realizzata negli Stati Uniti dalla World Events Production nel 1983 montando insieme due diverse serie di anime televisivi giapponesi del tutto indipendenti tra loro: Golion e Kikō kantai Dairugger XV, entrambe prodotte dalla Toei Animation rispettivamente nel 1981 e nel 1982.

Nel 1998 è stato realizzato un seguito in computer grafica (Voltron: The Third Dimension), mentre nel 2016 la Dreamworks ha prodotto un remake dal titolo Voltron: Legendary Defender.

La trama è incentrata sulle imprese di cinque terrestri che vengono a trovarsi in prima linea per difendere la pace interplanetaria dalle mire di conquista di una potente razza aliena belligerante. I cinque vengono chiamati a pilotare cinque grandi leoni robot che sono in grado di assemblarsi in un enorme robot chiamato Voltron. Nella seconda stagione i leoni vengono sostituiti dai quindici mezzi di Dairugger XV.

In Italia nel 1982 vennero trasmessi inizialmente i primi 26 episodi della serie originale Golion su Canale 5, poi sostituiti nel 1986 con l’adattamento americano di Voltron in onda su Euro TV, del quale furono però trasmesse solo le 52 puntate corrispondenti alla serie Golion. Nel 2006, per l’edizione in DVD della Stormovie, è stata realizzata la prima sigla italiana del cartone, dal titolo omonimo, composta da Walter Rodi – Pinna.

Una nuova sigla italiana, sempre omonima, è stata scritta ed incisa da Santo Verduci, pubblicata nel 2012 all’interno della compilation Contactoons 2 ed utilizzata nelle repliche a partire dal 2016 sull’emittente CaféTV24 – Universe all’interno della trasmissione Contactoons.