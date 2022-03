Moon Knight: la première a Hollywood

Moon Knight è arrivato a Hollywood: martedì sera si è infatti tenuta la première dell’ultima serie originale del Marvel Studios al famoso cinema El Capitan Theatre di Los Angeles. Le star e il team creativo di Moon Knight, hanno camminato sul tappeto rosso per lo speciale evento di lancio, mentre online prosegue la campagna promozionale con vari video.

Nell’ultima featurette, che potete vedere qui sopra, Oscaar Isaac, May Calamawy e Ethan Hawke presentano molto velocemente i propri personaggi (rispettivamente Marc Spector/Steven Grant, Layla El-Faouly e Arthur Harrow), mantenendosi però abbastanza vaghi. L’impressione è che ci saranno molte rivelazioni inaspettate nel corso della serie, nonostante quanto mostrato in questo e nei precedenti video.

Un altro siparietto infatti ritrae il terzetto di attori “rinchiuso” in una sala d’attesa dei Marvel Studios per evitare che possano diffondere spoiler sulla serie.

Gli attori Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy insieme ai membri del cast Antonia Salib, Ann Akinjirin, David Ganly, Sofia Danu, Karim El Hakim, Fernanda Andrade, Shaun Scott, Rey Lucas e Díana Bermudez, si sono uniti ai registi Mohamed Diab, Justin Benson , e Aaron Moorhead, lo sceneggiatore capo Jeremy Slater e i produttori esecutivi Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e Grant Curtis per una passeggiata sul tappeto rosso.

Durante la première, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha parlato anche delle influenze presenti in Moon Knight e di come è stato scrivere una serie decisamente più violenta rispetto agli standard dei Marvel Studios:

“Sono arrivato e stavo buttando giù il soggetto, ed ero tipo, voglio vedere un po’ de I Predatori dell’Arca Perduta, voglio vedere un po’ di Ghostbusters. Voglio portare un po’ di orrore nel MCU, alcuni mostri spaventosi, e davvero spingere questo aspetto come per quanto possiamo.

E Kevin [Feige] e la Marvel sono stati totalmente favorevoli a questo. Quindi abbiamo proprio usato Kevin come una sorta di cartina di tornasole in termini di quanto in là ci stavamo spingendo. se fosse qualcosa che non dovevamo esagerare. E più o meno in ogni momento ci spingeva davvero a raccontare la storia migliore. E a non preoccuparci di tirarci indietro, o a non preoccuparci di trattenere i pugni.

Penso che comunque sia decisamente appropriato per tutte le età, questo era importante per noi. Non volevamo fare qualcosa che fosse inaccessibile a una grossa fetta della base di fan del MCU. E sappiamo che le persone guardano questi spettacoli con i loro figli e con i loro famiglie, e questo è importante per le persone.”